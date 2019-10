नई दिल्ली: कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को मीडिया को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्दलीय चुनकर आए विधायक अगर भाजपा को समर्थन देंगे तो वक्त आने पर जिस जनता ने उन्हें जिताया है वही जनता उन्हें जूते से मारेगी. भाजपा को समर्थन देकर विधायक अपनी राजनीतिक कब्र खोद रहे हैं. वे लोगों का भरोसा बेच रहे हैं. हरियाणा की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी.

बता दें कि भाजपा को हरियाणा विधानसभा चुनावों में 40 सीटें मिली हैं. वहीं कांग्रेस को 31 सीटों पर संतोष करना पड़ा है. इस चुनाव में 10 महीने पहले बनी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने बढ़िया प्रदर्शन किया है. इस चुनाव में जजपा को 10 सीटें मिली हैं जोकि सरकार बनाने में अहम योगदान देगी.

DS Hooda,Congress: Independent MLAs who are going to be a part of the Khattar government are digging their own political grave. They are selling the trust of people. People of Haryana will never forgive those who do so. People will thrash them with shoes. pic.twitter.com/VDjpZSBmzL

— ANI (@ANI) October 25, 2019