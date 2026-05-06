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ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या कोई संवैधानिक संकट पैदा होगा ? जानिए क्या कहता है कानून

ममता बनर्जी ने कहा, ''आने वाले दिनों में इंडिया ब्लॉक और मजबूत होगा. अखिलेश मिलने आना चाहते थे, मैंने उन्हें बुधवार को आने को कहा है. सभी नेता एक-एक करके मिलेंगे और हम विपक्षी गठबंधन को मजबूत करेंगे.

Published date india.com Published: May 6, 2026 7:24 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
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ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद गड़बड़ी और ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाए हैं और उन्होंने अगली सरकार के शपथ ग्रहण से पहले इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है. ममता ने मीडिया से कहा, मैं अभी इस्तीफा क्यों दूं? हम वास्तव में हारे नहीं हैं. नतीजे असली जनादेश को नहीं दिखाते, बल्कि गड़बड़ी और ‘वोट चोरी’ के परिणाम हैं. आइए जानते हैं ममता के इस कदम से क्या कोई संवैधानिक संकट पैदा होगा ?

भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने न्यूज एजेंसी को बताया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देना कोई बड़ा संवैधानिक संकट नहीं पैदा करेगा, क्योंकि कानून में ऐसी स्थिति से निपटने के पर्याप्त प्रावधान हैं.

राज्यपाल के पास क्या विकल्प होता है

राज्यपाल के पास यह विकल्प होता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की अनुमति दें या केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दें.  ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग को ‘विलेन’ कहना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह दिखाता है कि कुछ नेता संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं. यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अपमान है.

साल्वे ने आगे कहा कि एक मुख्यमंत्री, जिसने संविधान का पालन करने की शपथ ली है, वही उसका पालन करने से इनकार कर रही हैं. पश्चिम बंगाल चुनाव की निष्पक्षता पर उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह संवैधानिक रूप से वैध चुनाव है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मामलों को खारिज कर दिया था.

ममता ‘इंडिया’ को करेंगी मजबूत, आज मिलने आएंगे अखिलेश

ममता बनर्जी ने कहा, ”आने वाले दिनों में इंडिया ब्लॉक और मजबूत होगा. अखिलेश मिलने आना चाहते थे, मैंने उन्हें बुधवार को आने को कहा है. सभी नेता एक-एक करके मिलेंगे और हम विपक्षी गठबंधन को मजबूत करेंगे. ”उन्होंने यह भी कहा कि इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की असली लड़ाई भाजपा से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से थी. उन्होंने आरोप लगाया, ”हमारी असली लड़ाई भाजपा से नहीं थी. चुनाव आयोग इस बार मुख्य विलेन था और उसने काला इतिहास रचा. पहले एसआईआर के जरिए लोगों का वोट देने का अधिकार छीना गया. फिर चुनाव से पहले हमारे नेताओं पर छापे मारे गए और अधिकारियों को बदला गया. भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत थी. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस साजिश में सीधे शामिल थे.” ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि सोमवार को मतगणना केंद्र पर उम्मीदवार के रूप में पहुंचने पर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और उन्हें धक्का भी दिया गया.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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