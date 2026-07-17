20 जुलाई तक जिंदा नहीं रहा तो भूत बनकर लौटूंगा... भूख-हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक का मैसेज

लद्दाख के मशहूर इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक NEET पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं. शुक्रवार (17 जुलाई 2026) को उनकी भूख-हड़ताल का 20वां दिन है. उनकी एक ही मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा. डॉक्टर रेगुलर बेसिस पर सोनम वांगचुक का मेडिकल चेकअप कर रहे हैं. डॉक्टरों ने कहा कि लगातार भूखे रहने से वांगचुक के ऑर्गन फेल्योर का खतरा बढ़ गया है. इस बीच सोनम वांगचुक ने इमोशनल मैसेज दिया है.
सोनम वांगचुक ने कहा कि वो किसी भी सूरत में 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहते हैं. इस दिन कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च है. उन्होंने कहा कि वे लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बात रखेंगे. वांगचुक ने कहा, “अगर मैं 20 जुलाई तक जिंदा नहीं रहा, तो भूत बनकर लौटूंगा.”
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके और कार्यकर्ता NEET पेपर लीक के विरोध में 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. CJP चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से करने के बाद बनी थी. वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. सोनम वांगचुक भी उनके आंदोलन में शामिल हुए हैं. CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार जवाबदेही से बच रही है.
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हाल के समय में धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी और पेपर लीक की कई घटनाएं हुईं. 2026 में NEET पेपर लीक को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर आई. इसके बाद CBSE बोर्ड की कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी का मामला सामने आया. उससे पहले UGC की इक्विटी गाइडलाइन्स को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए. इसके चलते केंद्र सरकार को बार-बार आलोचना का सामना करना पड़ा. देशभर में एजुकेशन सिस्टम और पेपर लीक को लेकर छात्रों का आक्रोश देखा गया. इसलिए वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, सोनम वांगचुक का वजन भूख-हड़ताल से पहले 65.9 किलो था. 20 दिन बाद 17 जुलाई तक उनका वजन 9 किलो घटकर 56.9 हो गया है. केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकारी डॉक्टर वांगचुक की हेल्थ पर नजर रखे हुए हैं.
वांगचुक मुख्य रूप से ‘आइस स्तूप’ (Ice Stupa) के अविष्कार और बॉलीवुड फिल्म ‘3 इडियट्स’ के मुख्य किरदार रैंचो को लिए जाने जाते हैं. रैंचो का किरदार आमिर खान ने निभाया था. बताया जाता है कि फिल्म और रैंचो का किरदार वांगचुक की जिंदगी के कुछ हिस्सों और उनके काम से प्रेरित थी. हालांकि, इस रोल को निभाने वाले आमिर खान ने इन रिपोर्ट्स को खारिज किया है.
इस बीच एक्टर आमिर खान ने लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में कहा- “मुझे सोनम वांगचुक की सेहत की चिंता है. मैं उम्मीद करता हूं कि वह जल्द अपना अनशन खत्म करेंगे. फिल्म 3 इडियट्स सोनम वांगचुक पर नहीं बनी है. फिल्म जब बन रही थी, तब मैं उन्हें जानता तक नहीं था.”
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