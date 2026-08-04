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'नीतीश कुमार CM होते तो...' बांकीपुर उपचुनाव में BJP की हार पर अनंत सिंह का आया बयान | VIDEO

अनंत सिंह ने कहा कि बांकीपुर का चुनावी नतीजा जनता की नाराजगी का संकेत है. उनके अनुसार, मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के हटने के बाद लोगों के बीच यह संदेश गया कि BJP ने उन्हें कुर्सी से हटाया है.

Written by: Parinay Kumar
Published: August 4, 2026, 12:47 PM IST
Anant Singh
अनंत सिंह ने दावा किया कि अगर नीतीश कुमार CM बने रहते तो बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम कुछ और होता. (File Photo ANI)

Bankipur Election Result: बांकीपुर में BJP की हार के बाद पार्टी में घमासान मचा हुआ है. पटना की यह सीट BJP की सबसे सेफ सीटों में से एक मानी जाती थी. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक दिन पहले आए चुनावी नतीजों में BJP ने नीरज कुमार को करारी शिकस्त दी. चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रशांत किशोर ने नीरज कुमार को 19,324 वोटों से हराया. प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार के खाते में 44,827 मत आए. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पार्टी हार की समीक्षा करेगी.

‘चुनावी नतीजा नाराजगी का संकेत’

BJP की हार के बाद बाहुबली JDU नेता अनंत सिंह का भी बयान आया है. अनंत सिंह ने दावा किया कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहते तो बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम कुछ और होता. मंगलवार (अगस्त, 04, 2026) को मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान अनंत सिंह ने कहा कि बांकीपुर का चुनावी नतीजा जनता की नाराजगी का संकेत है. उनके अनुसार, मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के हटने के बाद लोगों के बीच यह संदेश गया कि BJP ने उन्हें कुर्सी से हटाया है. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि वास्तविकता यह नहीं है. नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, लेकिन जनता इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है.

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‘नीतीश के जाने से नाराज है जनता’

जनता में इस बात का मैसेज गया है क‍ि नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मिला, लेकिन उन्हें हटा दिया गया. जनता यह समझ रही है कि उन्हें हटाया गया है, जनता इससे नाराज है. जनता यह समझी है कि जिस तरीके से हटाया गया, यह गलत हुआ है और ये नहीं होना चाह‍िए था. अनंत स‍िंह ने कहा क‍ि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जो जीते हैं, उनको जनता ने वोट किया है. जिनको जनता ने वोट नहीं किया वह हार गए हैं. उन्‍होंने कहा क‍ि जनता मालिक होती है जनता ही फैसला लेती है.

BJP का मजबूत किला था बांकीपुर

बांकीपुर BJP का मजबूत किला था. 1995 से यहां BJP चुनाव नहीं हारी थी. प्रशांत किशोर जानते थे कि अगर वे RJD या JDU के गढ़ में लड़ेंगे, तो उन्हें सीधे जातिगत अभेद्य दीवारों (जैसे यादव या कुर्मी-कोइरी ब्लॉक) का सामना करना पड़ेगा. फिलहाल इसे तोड़ना मुश्किल होता. इसलिए उन्होंने बांकीपुर को चुना था.

बांकीपुर में क्या है जातीय समीकरण?

बांकीपुर विधानसभा सीट को बिहार की सबसे हाई-प्रोफाइल और ‘VIP’ शहरी सीटों में गिना जाता है. चुनाव आयोग के मुताबिक, इस विधानसभा सीट पर 3,79,420 वोटर्स हैं. इस सीट पर कायस्थ वोटर्स सबसे निर्णायक माने जाते हैं. इस समाज के वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा करीब 70,000 है. कायस्थों के बाद संख्या बल में भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और यादव वोटर्स की बड़ी आबादी है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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