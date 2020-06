नई दिल्ली: लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दी है. पी चिदंबरम ने ट्वीट किया, ”प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सीमा में कोई विदेशी (मतलब चीनी) नहीं है. अगर यह सही है तो पांच-छह मई को क्या हुआ? पिछले दिनों दोनों देशों के सैनिकों के बीच संघर्ष क्यों हुआ? भारत ने अपने 20 जवान क्यों खोए?” Also Read - राहुल गांधी पर अमित शाह का पलटवार, कहा- छुद्र राज‍नीति से ऊपर उठो

पूर्व गृह मंत्री ने यह सवाल भी किया, "अगर चीनी सैनिकों ने कोई घुसपैठ नहीं की है तो फिर छह जून को कोर कमांडर स्तर की बैठक क्यों हुई थी? क्या यह बैठक मौसम के बारे में हुई थी? अगर किसी चीनी सैनिक ने एलएसी पार नहीं किया तो फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान में पूर्व यथास्थिति की बहाली की बात क्यों हुई?"

उन्होंने यह भी पूछा, "क्या प्रधानमंत्री ने चीन को क्लिन चिट दिया है? अगर ऐसा है तो फिर चीन से बातचीत क्यों? मेजर जनरल बातचीत क्यों कर रहे हैं और किस बारे में बात कर रहे हैं?"

कांग्रेस ने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को ‘चकित और हतप्रभ’ करने वाला करार देते हुए कहा कि गलवान घाटी पर चीन के दावे को लेकर सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए.

If no Chinese troops crossed LAC&are in our territory,what was ‘face-off’ on May 5-6? B/w May 5&June 6, what was issue on which Indian commanders were talking to their Chinese counterparts? What was subject matter of negotiations b/w Corps Commanders of India&China?:P Chidambaram https://t.co/3Vik6CVdsG

