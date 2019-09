सूरत: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूरत में आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तान पर शनिवार को जमकर हमला बोला और कहा कि पाकिस्तान ने अगर आतंकवाद का साथ देना नहीं छोड़ा तो उसके टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने के भारत के फैसले को हजम नहीं कर पा रहा. वह इस मुद्दे को लेकर वह संयुक्त राष्ट्र तक गया और उन्हें गुमराह करने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ.

Defence Minister Rajnath Singh in Surat: Pakistan, which isn’t able to provide security to the minorities in its country, is talking about human rights. If human rights violations are taking place anywhere, it’s in Pakistan. Minority in India was safe, is safe, & will remain safe pic.twitter.com/fVtW6XtQwq

