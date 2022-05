हैदराबाद : कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) तेलंगाना के दौरे पर हैं. यहां हैदराबाद में उन्होंने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में वहां मौजूद राज्यभर के नेताओं को संबोधित किया. अपने इस संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने पार्टी के खिलाफ मीडिया में बात करने वाले नेताओं से बड़े ही सख्त लहजे में कहा कि अगर आपको कुछ शिकायत है तो पार्टी के भीतर इस पर बात करें, अगर कोई मीडिया में जाता है तो इससे पार्टी को नुकसान पहुंचता है और हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे.Also Read - 'साहब कांग्रेस में आइए आपका स्वागत है', आजम खान को लेकर कांग्रेस नेता ने जारी किया पोस्टर

चुनावों में टिकट की आस लगाए बैठे नेताओं से उन्होंने कहा, अगर आप काम करेंग, तो आपको उसका फल भी मिलेगा, अगर काम नहीं करेंगे, तो आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, फिर चाहे आपको कितने ही साल का अनुभव क्यों न हो. टिकट वितरण का फैसला ग्राउंड फीडबैक के बाद ही लिया जाएगा. गौरतलब है कि इस साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस तेलंगाना विधानसभा चुनाव (Telangana Assembly Election) की तैयारियों में जुटी है.

राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस नेताओं के लिए सबसे पहला मील का पत्थर वारंगल डिक्लेरेशन है. हमारा पहला कार्य यह है कि तेलंगाना की जनता को इस डिक्लेरेशन के बारे में समझाया जाए. यह एक तरह से कांग्रेस और तेलंगाना के किसानों के बीच साझेदार है. गौरतलब है कि राहुल गांधी तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) से गठबंधन की संभावना को सिरे सा खारिज कर चुके हैं. शुक्रवार को उन्होंने कहा, 'तेलंगाना के साथ धोखा करने और चोरी करने वाले' के साथ कांग्रेस कभी हाष नहीं मिलाएगी.

If you have a complaint, be open about it in our internal system, but if someone says anything to the media, they'll be damaging the party & we will not accept it: Congress leader Rahul Gandhi, addressing the Extended Telangana Pradesh Congress Committee Meeting in Hyderabad pic.twitter.com/BYmc9hmUbX

— ANI (@ANI) May 7, 2022