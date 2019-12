नई दिल्‍ली: तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री (West Bengal Chief Minister) ममता बनर्जी का नागरिक संसोधन कानून ( Citizenship Amendment Act- CAA) पर तीखे तेवर कम नहीं हो रहे हैं. ममता ने आज केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा, अगर आप मेरी सरकार बर्खास्‍त करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं कभी भी नागरिक संसोधन कानून को बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी. अगर वे सीसीए को लागू करना चाहते हैं, तो उन्‍हें मेरी लाश पर करना होगा. वहीं, राज्‍यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता को कल राजभवन बुलाया है.

सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में सोमवार को कहा, हम अपना विरोध तब तक जारी रखेंगे, जब तक नागरिक संशोधन कानून ( Citizenship Amendment Act) और राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर (NRC) को वापस नहीं कर लिया जाता है.

बता दें कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने रेड रोड से उत्तरी कोलकाता में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के आवास, जोरासांको ठाकुर बाड़ी तक रैली निकाली और संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी लागू नहीं करने का संकल्प जताया. उन्होंने केन्द्र को उनकी सरकार को बर्खास्त करने की चुनौती दी है. वहीं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कल मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य के कानून और व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराने के लिए कोलकाता के राजभवन में बुलाया है.

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में हिंसा भड़काने के लिए बीजेपी ने कुछ लोगों को धन दिया हैं. उन्होंने पश्चिम बंगाल से बाहर की कुछ ताकतों पर तोड़फोड़ और आगजनी के लिए मुस्लिम समुदाय ‘के मित्र के रूप में पेश आने का आरोप लगाया.

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Kolkata: We will continue our protest till the #CitizenshipAmendmentAct and National Register of Citizens (NRC) are withdrawn. pic.twitter.com/RLrrpMRCzg

रैली निकालकर केंद्र को दी चुनौती

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Kolkata: If you want to dismiss my government, you can, but I will never allow Citizenship Amendment Act (CAA) in Bengal. If they want to implement CAA, they will have to do it over my dead body. https://t.co/q0wEIdUnu9

— ANI (@ANI) December 16, 2019