बेल्लारी : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi) ने शनिवार को कर्नाटक (Karnataka) की भाजपा सरकार (BJP Govt) पर निशाना साधते हुए कहा, कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पद खाली क्यों हैं?… अगर आप पुलिस सब-इंस्पेक्टर (Police Sub-Inspector) बनना चाहते हैं तो आप 80 लाख रुपए देकर बन सकते हैं. अगर आपके पास पैसा है, तो आप कर्नाटक में सरकारी नौकरी खरीद सकते हैं. अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जीवन भर बेरोजगार रह सकते हैं.Also Read - कश्मीरी पंडित की फिर हत्या: कांग्रेस ने कहा- सरकार नीतियों पर विचार करे, वरना घाटी में कोई कश्मीरी पंडित नहीं बचेगा

राहुल गांधी ने बेल्लारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह आरोप लगाया है कि राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को “40 प्रतिशत कमीशन” सरकार कहा जाता है, क्योंकि इसे भुगतान करके कोई भी काम किया जा सकता है. Also Read - तो क्या कांग्रेस ने UP में अपनी वापसी की आस छोड़ दी? 'भारत जोड़ो यात्रा' में राहुल गांधी सिर्फ एक जिले तक सीमित क्यों?

राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी पार्टी सरकार के खिलाफ कर्नाटक में उनकी पार्टी के निरंतर अभियान की पृष्ठभूमि में यह बात कही है. तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के ईश्वरप्पा पर 40 फीसदी रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए एक ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद कांग्रेस ने राज्य में भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बना लिया है. ठेकेदार की मृत्यु के बाद, ईश्वरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. कांग्रेस ने ‘PayCM’ अभियान भी चलाया था. Also Read - अमित शाह चुनावी रैली में बोले, कांग्रेस का काम आग लगाना है, PM मोदी विकास के लिए काम करते हैं

Why are 2.5 lakh govt posts vacant in Karnataka?…If you want to be Police Sub-Inspector you can be one by paying Rs 80 Lakhs. If you have money, you can buy a govt job in K’taka. If you don’t have money, you can stay unemployed all your life: Congress MP Rahul Gandhi in Ballari pic.twitter.com/QosOJiD5XL

