नई दिल्‍ली: भारतीय सुरक्षा बलों और जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के मंसूबों पर पानी फेरते हुए एक बार फिर पुलवामा आत्‍मघाती जैसी बड़ी आतंकी वारदात को रोक लिया है. बता दें कि पिछले साल भी पुलवामा में आत्‍मघाती आतंकी हमले में आतंकी एक गाड़ी में विस्फोटक लेकर सुरक्षाबलों के काफिले में जा घुसे थे और विस्‍फोट कर दिया था, जिसमें CRPF के करीब 45 जवान शहीद हो गए थे. Also Read - पुलवामा में साल 2019 जैसे आतंकी हमले की साजिश नाकाम, कार में प्लांट IED को किया गया डिफ्यूज

कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने इस आतंकीवारदात को रोकने में कैसे कामयाबी मिली है, इसके बारें में उन्‍होंने एक लाइव प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में गुरुवार को सुबह बताया है. आईजी विजय कुमार ने बताया कि पुलवामा पुलिस को पिछले एक हफ्ते से ख़बर मिल रही थी कि जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन एक आत्मघाती हमला करने वाले हैं और एक सेंट्रो कार ली है उसमें आईडी भर कर वो किसी भी समय हमला कर सकते हैं. Also Read - बिगड़े बोल: इमरान खान बोले- भारत की अहंकारी नीतियां पड़ोसी देशों के लिए खतरा, कश्मीर पर किया कब्ज़ा

आईजी विजयकुमार ने बताया कि कल शाम को पुलवामा पुलिस ने आर्मी, CRPF का नाका लगाया, जिस गाड़ी की खबर थी जब वो नाके के पास आई तो एक वार्निंग फायर की और मिलि‍टेंट गाड़ी घुमाकर भाग गया. अगले नाके पर भी उस पर वार्निंग फायर की गई, उस जगह मिलीटेंट अंधेरा होने की वजह से गाड़ी को छोड़ कर भाग गया. उन्‍होंने कहा कि ये किसी आतंकी सुरक्षा बल की गाड़ी को निशाना बनाता. ऐसा लगता है कि कार में 40-45 किलो विस्फोटक होगा.

#WATCH J&K: In-situ explosion of the vehicle, which was carrying IED, by Police in Pulwama.

Major incident of vehicle-borne IED explosion was averted by Police, CRPF & Army after Pulwama Police got credible info last night that a terrorist was moving with an explosive-laden car pic.twitter.com/UnUHSYB07C

— ANI (@ANI) May 28, 2020