IIT Bombay Digital Convocation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बंबई (IIT Bombay) द्वारा डिजिटल तरीके से आयोजित दीक्षांत समारोह (Digital Convocation) की मंगलवार को सराहना की और इसे 'परम्परा और प्रौद्योगिकी का अनोखा मिश्रण' करार दिया.

Wonderful mix of tradition and technology! An interesting convocation at @iitbombay. Great effort.

Congrats to the Class of 2020!

Congrats to the Class of 2020! Also Read - PM मोदी से बोले स्वामी: NEET, JEE एग्‍जाम स्थगित करवाएं, वरना छात्र आत्महत्या कर लेंगे

I fondly recall my visit to this brilliant institution for the convocation in August 2018. https://t.co/cq8eJt9KeJ

— Narendra Modi (@narendramodi) August 25, 2020