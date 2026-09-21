साहिल की मौत पर बवाल के बीच IIT बॉम्बे ने मांग ली माफी, प्रो. सूर्यनारायण दूल्ला पर भी लिया एक्शन

साहिल की खुदकुशी पर हुए विवाद के बीच IIT बॉम्बे ने बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कदम उठाते हुए प्रोफेसर सूर्यनारायण डूल्ला को डीन के पद से सस्पेंड कर दिया है. साहिल की मौत 18 सितंबर को हुई थी.

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IIT बॉम्बे में सेकेंड सेमेस्टर के छात्र साहिल वाकोड़े की खुदकुशी के बाद शुरू हुए विरोध-प्रदर्शन के बीच संस्थान ने प्रोफेसर सूर्यनारायण दूल्ला (Suryanarayana Doolla) को डीन पद से सस्पेंड कर दिया है. यह कार्रवाई छात्रों के तीन दिनों तक चले विरोध-प्रदर्शन और उनकी 18 सूत्रीय मांगों के बाद की गई है. इसके साथ-साथ संस्थान ने साहिल की मौत के मामले में अपने पुराने बयान को लेकर माफी मांग ली है. संस्थान ने माना है कि जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक घटना के कारणों या हालातों पर कोई भी टिप्पणी करना पूरी तरह से गलत और गैर-जिम्मेदाराना था. IIT बॉम्बे ने ट्वीट कर लिखा, ‘हम साहिल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से जुड़ी परिस्थितियों के संबंध में अपने पिछले कम्यूनिकेशन में दिए गए बयानों के लिए माफी मांगते हैं. इस घटना तक ले जाने वाले विवरण और परिस्थितियां फिलहाल संबंधित अधिकारियों की तरफ से जांच का विषय हैं.

We apologise for the statements contained in our earlier communication concerning the circumstances surrounding the unfortunate demise of Sahil. The details and circumstances leading up to the incident remain subject to investigation by the appropriate authorities. In view of… — IIT Bombay (@iitbombay) September 21, 2026

क्या है पूरा मामला?

साहिल की मौत 18 सितंबर को हुई थी. इससे कुछ घंटे पहले वह मिड-सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हुआ था. प्रोफेसर दूल्ला IIT बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग से जुड़े हैं और घटना के समय परीक्षा में इनविजिलेटर की भूमिका में थे. संस्थान के मुताबिक, साहिल को परीक्षा के दौरान कथित तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते और ChatGPT के जरिए सवालों के जवाब तलाशते पाया गया था. दूल्ला ने इस घटना की जानकारी संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों को दी थी.

साहिल के परिजनों ने लगाये भेदभाव-उत्पीड़न के आरोप

IIT बॉम्बे की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, परीक्षा के बाद साहिल की काउंसलिंग की गई थी और उसे बिना किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के जाने की अनुमति दे दी गई थी. संस्थान ने यह भी कहा था कि उस समय छात्र के खिलाफ कोई औपचारिक अनुशासनात्मक प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी और उसे भरोसा दिलाया गया था कि इस घटना का उसके अकादमिक करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, साहिल की मौत के बाद मामला गंभीर विवाद में बदल गया. उसके परिजनों ने संस्थान के अधिकारियों पर उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए हैं. परिवार की शिकायत के आधार पर दर्ज FIR में प्रोफेसर दूल्ला का नाम भी शामिल किया गया है. इन आरोपों की फिलहाल जांच चल रही है और इन पर अंतिम फैसला आना बाकी है.

छात्रों की क्या हैं 18 मांगें?

छात्रों ने साहिल की मौत की परिस्थितियों की जवाबदेही तय करने, स्वतंत्र जांच कराने और संस्थान की अकादमिक तथा छात्र कल्याण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. 20 सितंबर की शाम IIT बॉम्बे के निदेशक प्रोफेसर शिरीष केदारे ने छात्रों से मुलाकात की. यह बैठक संस्थान के मुख्य द्वार के बाहर चल रहे धरने के बाद हुई. निदेशक ने छात्रों की ओर से पेश किए गए 18 सूत्रीय मांगपत्र पर हस्ताक्षर किए. इन मांगों में प्रोफेसर दूल्ला को डीन पद से हटाने के अलावा साहिल की मौत की स्वतंत्र जांच, समयबद्ध जांच रिपोर्ट और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ओपन हाउस आयोजित करने की मांग शामिल है. छात्रों ने छात्र के कथित सार्वजनिक कैरेक्टर एसेसिनेशन को लेकर माफी की मांग भी रखी है.

टास्क फोर्स बनाने का भी प्रस्ताव

मांगपत्र में फैकल्टी के लिए आचार संहिता, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता बढ़ाने, काउंसलिंग सेवाओं में सुधार और अनुशासनात्मक प्रक्रिया में बदलाव की मांग भी की गई है. इसके अलावा छात्रों ने संस्थान में छात्र प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने छात्रों, शिक्षकों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और बाहरी विशेषज्ञों को शामिल कर एक टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव भी रखा है, जो कैंपस में छात्रों के तनाव और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करे. इस बीच IIT-बॉम्बे फैकल्टी फोरम ने प्रोफेसर दूल्ला के समर्थन में बयान दिया था. फोरम का कहना था कि उन्होंने इनविजिलेटर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई और परीक्षा में कथित अनियमितता की जानकारी तय संस्थागत प्रक्रिया के तहत अधिकारियों को दी.