नई दिल्लीः भारत में कोरोना के हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं. राज्य सरकार इसके संक्रमण से बचने के लिए कई तरह के एहतियात बरत रही हैं. राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों ने 31 मार्च तक सिनेमाघर बंद कर दिए हैं. अब इसके बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आईआईटी दिल्ली में होने वाले एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं. परीक्षाएं टलने की जानकारी मिलते ही छात्रों में खुशी का माहौल रहा और कुछ हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स ने जमकर डांस किया और इसके साथ ही जय कोरोना के नारे भी लगाए.

परीक्षा रद्द होने की जानकारी IIT दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर वी. रामगोपाल राव ने देर रात दी. उन्होंने कहा कि देश में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ रहा है जिसको देखते हुए IIT के एग्जाम, क्लास और किसी भी तरह की पब्लिक गैदरिंग को 31 मार्च तक रद्द कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने छात्रों से भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहने के लिए भी कहा है.

In view of the COVID situation, IIT Delhi has decided to cancel all classes, examinations and public gatherings with immediate effect on the campus until March 31, 2020. Please inform all concerned.@iitdelhi@MHRD pic.twitter.com/PAqpSMkN5a

