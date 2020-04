नई दिल्ली: देश और दुनिया में विकराल रूप से व्‍याप्‍त कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के बीच आईआईटी रूड़की के एक प्राध्यापक ने ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने का दावा किया है, जो संदिग्ध मरीज के एक्स-रे स्कैन का प्रयोग कर महज पांच सेकेंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है. वहीं, मिली जानकारी के मुताबिक, ICMR से इसको हरी झंडी मिल गई है. Also Read - कोरोना मेंटल हेल्थ पर डालता है बुरा असर, जानें क्या है इसके लक्षण, कैसे खुद को इससे बचाएं

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने शुम्रवार को IIT दिल्ली के निदेशक वी. रामगोपाल राव से मुलाकात की. IIT दिल्ली कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने COVID19 के लिए एक पहचान करने वाले साफ्टवेयर को विकसित की है, जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है.

प्राध्यापक ने इस सॉफ्टवेयर को पेटेंट कराने के लिए आवेदन दिया है और इसकी समीक्षा के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) का रुख किया है. उन्हें इस सॉफ्टवेयर को विकसित करने में 40 दिन का समय लगा.

Delhi: Union Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal today met IIT Delhi Director V. Ramgopal Rao.Researchers at IIT Delhi Kusuma School of Biological Sciences have developed a detection assay for #COVID19 which has been approved by Indian Council of Medical Research pic.twitter.com/NWUbE7z9Yv

