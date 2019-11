नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के 18 वर्षीय एक छात्रा की परिसर में अपने छात्रावास की इमारत की पांचवीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई, जिसको लेकर आत्महत्या का संदेह है. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को यह घटना घटी.

Director IIT Delhi–

I am deeply saddened to inform you of the tragic loss of a member of our IIT Delhi family. Ananya Gupta made an attempt to take her life on Nov 8, 2019 and passed away today in AIIMS at 5 AM. She is a first year B. Tech student of CSE.

— Shreyans (@Shreyan41990976) November 9, 2019