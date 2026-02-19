By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IIT कानपुर ने दी डराने वाली रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश के इन दो शहरों को भूकंप से सबसे ज्यादा खतरा, ऐसा हुआ तो मचेगी तबाही
IIT कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग की शोध में इस बात का खुलासा किया गया है कि कानपुर और प्रयागराज जैसे शहरों के नीचे जमीन में बालू की मात्रा ज्यादा है.
उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भूकंप के खतरे को लेकर IIT कानपुर ने एक डराने वाली रिपोर्ट दी है. IIT कानपुर विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर गंगा के मैदानी क्षेत्रों को भी भूकंप से खतरा है. खासकर के उत्तर प्रदेश के दो शहरों कानपुर और प्रयागराज का विशेष जिक्र किया गया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि कानपुर और प्रयागराज में यदि 6.5 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो इससे भारी तबाही मच सकती है.
IIT कानपुर की विस्तृत रिपोर्ट में क्या है?
IIT कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग की शोध में इस बात का खुलासा किया गया है कि कानपुर और प्रयागराज जैसे शहरों के नीचे जमीन में बालू की मात्रा ज्यादा है. इस रेत के कण भी बेहद महीन हैं. सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर निहार रंजन पात्रा के मुताबिक, इस क्षेत्र में 6.5 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आया तो जमीन के नीचे से पानी और बालू ऊपर आ सकते हैं. ऐसा हुआ तो इमारतों की नींव कमजोर पड़ जाएगी. जमीन के नीचे बालू की मात्रा अधिक होने के कारण ऊंचे पक्के ढांचे गिर सकते हैं.
क्या होता है लिक्विफैक्शन जिसका खतरा दो कानपुर और प्रयागराज पर है?
लिक्विफैक्शन या मृदा द्रवीकरण ह भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें गीली मिट्टी भूकंप के झटकों के दौरान अपनी मजबूती खो देती है. इस स्थिति में मिट्टी के कणों के बीच का दबाव बढ़ जाता है. लिक्विफैक्शन प्रक्रिया के दौरान ठोस जमीन दलदल या रेत के पानी जैसे मिश्रण में बदल जाती है जिससे इमारतों की नींव धंस सकती है.
यह प्रक्रिया मुख्य रूप से भूकंप के तेज झटकों के दौरान शुरू होती है. इस दौरान मिट्टी की भार वहन क्षमता खत्म हो जाती है जिससे ऊंची इमारतें पुल और खंभे जमीन में धंस या झुक सकते हैं. इससे सड़कों पर दरारें पड़ सकती हैं और जमीन से पानी व रेत का फव्वारा निकल सकता है. ये खतरा उन शहरों में ज्यादा होता है जो नदियों, समुद्र तटों या कमजोर मिट्टी वाले इलाकों में बसे हैं.
भारत का बड़ा हिस्सा भूकंप के डेंजर जोन में…
विशेषज्ञ लंबे समय से इस बात को लेकर चेतावनी दे रहे हैं कि उत्तरी भारत का एक बड़ा इलाका बड़े भूकंप के खतरे में है. 2025 में जाने-माने अमेरिकी जियोफिजिसिस्ट रोजर बिलहम ने बताया था कि हिमालय में हर कुछ सौ सालों में 8 मैग्नीट्यूड से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप आते रहे हैं. हालांकि पिछले 70 सालों से हिमालय के आर्क में बन रहे प्रेशर को कम करने के लिए इतना बड़ा भूकंप नहीं आया है. बिलहम के अनुसार, 8 या उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का एक “ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक” कभी न कभी आना तय है. अगर ऐसा हुआ तो बड़े हिस्से में भारी तबाही मचेगी.
भारत का आधे से ज्यादा हिस्सा खतरे में…
भारत का आधे से ज़्यादा हिस्सा (लगभग 59%) तेज भूकंप झेलने के लिए तैयार नहीं है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूरा नॉर्थ-ईस्ट हाई-रिस्क जोन में है. दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहर खतरनाक फॉल्ट लाइन पर बने हैं. भारत के शहरों में भूकंप-रोधी कंस्ट्रक्शन कोड मौजूद हैं किन उन्हें अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है. इसकी वजह से इमारतें तेज भूकंप की स्थिति में जानलेवा हो सकती हैं.
