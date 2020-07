नई दिल्‍ली: देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच देश के भारतीय तकनीक संस्‍थानों ने अच्‍छी खबर दी है. आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स ने दावा किया है कि उनकी विकसित एक अल्ट्रा-पोर्टेबल डिवाइस, जिसकी कीमत मात्र 400 रुपए है, जो एक घंटे में कोरोना की टेस्‍ट रिपोर्ट दे देगी. खास बात ये हैं कि इसमें किसी भी तरह की मैनुअल व्याख्या की जरूरत नहीं है. वहीं, आईआईटी मद्रास ने हाथ में पहनने वाला बैंड बनाया, कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों पर नजर

रखेगा.

न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि COVID19 रैपिड टेस्ट के लिए एक नॉवेल तकनीक विकसित की गई है. अल्ट्रा-पोर्टेबल डिवाइस की कीमत 400 रुपए है. कस्‍टमाइज स्‍मार्टफोन अप्‍ल‍िकेशन संक्रमण के प्रसार के टेस्‍ट का एक घंटे के अंदर बिना किसी मैन्‍युअल व्‍याख्‍या के रिजल्‍ट्स दे देगा.

IIT Kharagpur researchers claim to have developed a novel technology for #COVID19 rapid test. Ultra-portable device to cost Rs 400. Also Read - बिहार में भी तेजी से फैल रहा कोरोना, केवल पटना में 5 हजार से अधिक मामले

Customized smartphone application to disseminate test results within 1 hour, without requiring manual interpretation. pic.twitter.com/rkZDvNpXTh

