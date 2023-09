सनातन धर्म पर दिये अपने बयान पर कायम Udhayanidhi Stalin, कहा- 'मैं आगे भी यह बार-बार कहता रहूंगा क्योंकि...'

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) के बेटे उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) के बयान पर बवाल मचा हुआ है. सनातन धर्म को लेकर की गई उनकी टिप्पणी की चौतरफा आलोचना हो रही है. इन सबके बीच उन्होंने कहा है कि वह अपने बयान पर कामय हैं. तमिलनाडु के थूथुकुडी में उदयनिधि स्टालिन ने कहा, ‘परसों मैंने एक समारोह में इसके (सनातन धर्म) बारे में बात की थी. मैंने जो कुछ भी कहा, वही बात बार-बार दोहराऊंगा…मैंने इसमें सभी धर्मों को शामिल किया था, सिर्फ हिंदुओं को नहीं…मैंने जातिवाद की निंदा करते हुए वो बात बोली थी.

Thoothukudi, Tamil Nadu | Tamil Nadu Minister Udhayanidhi Stalin says, “Day before yesterday I spoke at a function about it (Sanatana Dharma). Whatever I said, I’ll repeat the same thing again and again…I included all the religions and not just Hindus…I spoke condemning the… pic.twitter.com/kpY13KBIZd — ANI (@ANI) September 4, 2023