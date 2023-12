आयकर विभाग के हाथ फिर लगा 'अवैध खजाना': 3 राज्यों से लगभग 600 करोड़ रुपए की नकदी और ज्वेलरी बरामद, खंडहर में छिपाकर रखा गया था कैश

Income Tax Department: आयकर विभाग ने बड़ा तलाशी अभियान चलाते हुए एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है. आयकर विभाग ने तीन राज्यों से 351 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है. ये नकदी अघोषित आय का हिस्सा है. इतना ही नहीं आयकर विभाग ने 2.80 करोड़ रुपए से अधिक के बेहिसाब आभूषण भी जब्त किए हैं. आयकर विभाग को ये कामयाबी ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मिली है.

आयकर विभाग के अधिकारियों के अनुसार- ये अभियान ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में चलाया. देशी शराब, अनाज आधारित शराब के निर्माण और बिक्री, विदेशी शराब की बॉटलिंग, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान चलाने के व्यवसाय में लगे एक समूह पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया. समूह का व्यवसाय रांची के एक परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता है. समूह के परिवार के सदस्यों में से एक रांची में रहने वाला एक राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति भी है.

Income Tax Department conducted search operations in Odisha, Jharkhand and West Bengal; The search operation has also resulted in the seizure of undisclosed cash amounting to more than Rs 351 crore and unaccounted jewellery exceeding Rs 2.80 crore.

Income Tax Department… pic.twitter.com/hmF26DnofH

— ANI (@ANI) December 21, 2023