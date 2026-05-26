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Illegal Immigrants Started Gathering Near Indo Bangladesh Border After Cm Suvendu Ordered Deport Explained

बांग्लादेश बॉर्डर पर अचानक क्यों उमड़ा लोगों का हुजूम? सुवेंदु सरकार से क्या कनेक्शन, जानिए पूरा मामला

पश्चिम बंगाल में BJP सरकार के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जो लोग CAA के दायरे में नहीं आते, उन्हें अवैध घुसपैठिया माना जाएगा. इसके बाद बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में मंगलवार सुबह से ही 100 से ज्यादा विदेशी नागरिक हाकिमपुर चेक पोस्ट पर इकट्ठा होने लगे.

हाकिमपुर चेक पोस्ट पर सैकड़ों लोग पहुंचे हैं. (ANI)

पश्चिम बंगाल में पहली बार BJP सरकार बनने के बाद अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है. इसके बाद मालदा में डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं. वहीं, बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों का हुजूम उमड़ पड़ा है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला? बांग्लादेशी घुसपैठियों को किस बात का डर सता रहा है? घुसपैठियों की वापसी पर बांग्लादेश का क्या स्टैंड है?

भारत और बांग्लादेश की सीमा कितनी लंबी?

भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है. पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 2,216 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है. यह भारत-बांग्लादेश की सबसे लंबी स्टेट बॉर्डर है. इसके साथ ही बांग्लादेश के साथ असम 262 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर, मिजोरम 318 किलोमीटर और मेघालय 443 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, लगभग 3,240 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है. 850 किलोमीटर पर बाड़बंदी होनी बाकी है.

भारत में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए?

2016 में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा था कि भारत में करीब 2 करोड़ (20 मिलियन) अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हो सकते हैं. सरकार ने यह भी कहा था कि ऐसी घुसपैठ गुप्त तरीके से होती है, इसलिए सटीक डेटा देना संभव नहीं है.

बांग्लादेश को लेकर CAA का क्या रोल?

केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) के तहत 7 समुदायों को राहत दी है. इसके मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी. उन्हें CAA के तहत नागरिकता कानून का लाभ मिलेगा. इसलिए ऐसे लोगों को पुलिस हिरासत में नहीं ले सकेगी.

फिर पश्चिम बंगाल की सरकार किन्हें घुसपैठिया बता रही?

पश्चिम बंगाल में BJP सरकार के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जो लोग CAA के दायरे में नहीं आते, उन्हें अवैध घुसपैठिया माना जाएगा. राज्य पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF को सौंपेगी. इसके बाद BSF बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी करेगी.

सुवेंदु अधिकारी के किस बयान से बांग्लादेश बॉर्डर पर मचा हड़कंप?

पश्चिम बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को बांग्लादेशियों को देश छोड़कर जाने को कहा है. अधिकारी ने कहा, “राज्य में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें पुलिस को सौंपा जाए.” बंगाल के CM ने कहा, “जल्दी-जल्दी भागो यहां से, वरना एक्शन लेंगे. हम घुसपैठियों को जेल भेजकर रोटी नहीं खिलाएंगे. वह दामाद नहीं है. उन्हें भगाया जाएगा. उनके (बांग्लादेश के) ऑफिशियल्स भी कह चुके हैं कि जो हमारे लोग होंगे, उन्हें ले लेंगे.” इसी बयान के बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर भीड़ बढ़ने लगी.

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हाकिमपुर चेक पोस्ट पर इकट्ठा होने लगे अवैध बांग्लादेशी प्रवासी

इसके बाद पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में मंगलवार सुबह से ही 100 से ज्यादा विदेशी नागरिक हाकिमपुर चेक पोस्ट पर इकट्ठा होने लगे. रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा दावा किया गया कि यह लोग पश्चिम बंगाल के अलग-अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहे थे. अब बांग्लादेश लौटने के लिए बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं.

मालदा और मुर्शिदाबाद में बना डिटेंशन सेंटर

राज्य का मुर्शिदाबाद ऐसा पहला जिला बन गया है, जहां 3 बांग्लादेशी नागरिकों को होल्डिंग सेंटर भेजा गया है. तीनों को अवैध तरीके से भारत में प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वहीं, मालदा जिले में भी डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं. होल्डिंग सेंटर में 30 दिन तक संदिग्ध विदेशियों को रखा जाएगा.

कैसे होगा डिटेंशन प्रोसेस?

एक दिन पहले ही सरकार ने ‘डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट’ पॉलिसी को लागू करने की दिशा में सभी जिलों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों और डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया था. इसके तहत जांच के दौरान लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा. सारी जानकारी सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड की जाएगी. पहचान पूरी होने के बाद उन्हें सीमा सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाएगा, ताकि वापस उनके देश भेजा जा सके. अंतिम फैसला जिला मजिस्ट्रेट या बड़े अधिकारी करेंगे.

किस आधार पर हो रही कार्रवाई?

सरकार का कहना है कि यह कदम केंद्र सरकार की उस गाइडलाइन के तहत उठाया गया है, जिसमें अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं से निपटने की प्रक्रिया बताई गई है. ‘इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट, 2025’ में निगरानी, हिरासत और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ा गया है. साथ ही कुछ पुलिस अधिकारियों को बिना वॉरंट गिरफ्तारी का अधिकार भी दिया गया है.

घुसपैठियों की वापसी पर बांग्लादेश का क्या स्टैंड है?

बांग्लादेश अपने अवैध प्रवासियों की वापसी के लिए तैयार है. लेकिन, वो कानूनी प्रक्रिया और नागरिकता वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद ही ऐसा करेगा. हाल के बयानों में बांग्लादेश ने कहा है,”भारत किसी को जबरन सीमा पार धकेल नहीं सकता. पहले यह साबित होना चाहिए कि व्यक्ति वास्तव में बांग्लादेशी नागरिक है. वापसी दोनों देशों के स्थापित द्विपक्षीय समझौतों के तहत होनी चाहिए.”