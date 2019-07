नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के बाद से अपने इस्तीफे को लेकर बनी असमंजस की स्थिति पर विराम लगाते हुए राहुल गांधी ने बुधवार को अपने त्यागपत्र की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी और कहा कि उन्होंने पार्टी की भविष्य की तरक्की के लिए यह कदम उठाया है. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी नए अध्यक्ष के चयन के लिए समूह गठित करे, क्योंकि उनके लिए यह उपयुक्त नहीं है कि इस प्रकिया में शामिल हों. राहुल गांधी ने एक चार पेज का अंग्रेजी में लिखा हुआ पत्र ट्वीट किया है. राहल ने अपने टि्वटर अकाउंट से अपने पद कांग्रेस अध्‍यक्ष को भी हटा दिया है. राहुल ने ट्वीट में लिखा, मैं कांग्रेस पार्टी के अध्‍यक्ष के तौर 2019 के चुनावों में हुए नुकसान की जिम्‍मेदारी लेता हूं. हमारी पार्टी के भविष्य की तरक्की के लिए जवाबदेही होना महत्वपूर्ण है. इसी कारण से मैंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है.

मैं कांग्रेस अध्यक्ष नहीं, जल्द हो नए प्रेसिडेंट का चुनाव: राहुल गांधी

गांधी ने एक बयान में कहा, ”उस पार्टी का सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है जिसके मूल्यों और विचारों ने जीवनशक्ति के रूप में हमारे सुन्दर देश की सेवा की है. मुझ पर देश और संगठन का कर्ज है.”

Rahul Gandhi: As president of the Congress party, I’m responsible for the loss of the 2019 elections, accountability is critical for the future growth of our party. It is for this reason that I have resigned as Congress president. pic.twitter.com/igokkZpMLs

— ANI (@ANI) July 3, 2019