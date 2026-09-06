मानसून ने फिर बढ़ाई टेंशन! यूपी-बिहार से लेकर MP तक तेज बारिश, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा

IMD Weather Update 7 September: सोमवार को यूपी-बिहार समेत करीब 22 राज्यों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. आइए जानते हैं मौसम पर ताजा अपडेट.

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दिल्ली में 7 सितंबर को मध्यम बारिश के साथ 30-40 KM प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं. (Photo made from AI)

यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में सोमवार को बारिश देखने को मिल सकती

IMD ने 40-50 KM की रफ्तार से तेज आंधी चलने की चेतावनी दी है

बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं मुश्किलें बढ़ाएंगी

पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ सकता

Kal Ka Mausam: मानसून को रफ्तार पकड़ता देख मौसम विभाग ने सोमवार के लिए यूपी, बिहार समेत करीब 22 राज्यों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. हालांकि, कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का खतरा है, जबकि पूर्वी राज्यों में आकाशीय बिजली लोगों को परेशान कर सकती है. वहीं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज हवाएं मौसम पर असर डालेंगी. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कल यानी सोमवार (7 सिंतबर) को देशभर में मौसम कैसा रहेगा?

यूपी में जमकर बरसेगा पानी (UP Kal Ka Mausam)

यूपी में कल गौतमबुद्ध नगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, पीलीभीत, बहराइच, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, सहारनपुर, सोनभद्र, बदायूं में तेज बारिश-आंधी का अलर्ट है. इसके अलावा ललितपुर, गोरखपुर, इटावा, आजमगढ़ और प्रयागराज में बारिश हो सकती.

दिल्ली में भी कल हो सकती है बारिश (Delhi Weather Tomorrow)

वहीं, दिल्ली में 7 सितंबर को मध्यम बारिश के साथ 30-40 KM प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान राजधानी में तापमान 34 से 26 डिग्री के आसपास रहेगा.

बिहार-झारखंड में बारिश का अलर्ट (Bihar Weather News)

बिहार की बात करें तो यहां गया, बक्सर, भोजपुर, पटना, सिवान, सारण, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय और कटिहार में तेज बारिश का अलर्ट है. वहीं झारखंड के रांची, जमशेदपुर, दुमका, पलामू, गुमला, चतरा, देवघर, गोड्डा, हजारीबाग, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और बोकारो में 7-8 सितंबर को तेज बारिश हो सकती हैं.

राजस्थान-पंजाब में बिगड़ेगा मौसम (Punjab Weather Update)

राजस्थान के भरतपुर, करौली, झालावाड़, सवाई माधोपुर, झुंझुनूं, बारां, बूंदी, दौसा, भीलवाड़ा, अलवर, जैसलमेर, उदयपुर और श्रीगंगानगर में बारिश की संभावना है. इसके अलावा पंजाब के कपूरथला, चंडीगढ़, फरीदकोट, फिरोजपुर, संगरूर, लुधियाना, अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर, बरनाला और बठिंडा में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती.

MP में कल का मौसम (India Monsoon Update)

डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाले राज्य मध्य प्रदेश के कटनी, विदिशा, सिवनी, दमोह, होशंगाबाद, खरगोन, मंडला, खंडवा, बैतूल, नरसिंहपुर, इंदौर, सागर, छिंदवाड़ा और सीधी में भारी बारिश की चेतावनी है. वहीं पश्चिम बंगाल में हावड़ा, कालिम्पोंग, कोलकाता, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, बांकुड़ा, कूचबिहार और दुर्गापुर में तेज बारिश-आंधी की संभावना है.

पहाड़ों पर बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और हरिद्वार में भारी बारिश की चेतावनी है. हिमाचल में मंडी, चंबा, ऊना, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर में 7-8 सितंबर को बारिश-तूफान का अलर्ट है. वहीं जम्मू-कश्मीर के पुंछ, अनंतनाग, कुपवाड़ा, जम्मू, रियासी, मीरपुर, बारामूला और किश्तवाड़ में भी भारी बारिश और 45-50 KM की रफ्तार से हवाएं चल सकतीं.