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Aaj Ka Mausam 26 August: आज दिल्ली से राजस्थान और पहाड़ों तक बिगड़ेगा मौसम, बारिश-आंधी का अलर्ट; जानें यूपी-बिहार का हाल

IMD Weather Update 26 August: यूपी-बिहार समेत करीब 19 राज्यों में आज बारिश और आंधी दोनों देखने को मिलेगी. इस दौरान, 70-75 KM की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. आइए जानते हैं दिल्ली समेत देशभर का मौसम अपडेट.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 26, 2026, 6:36 AM IST
Aaj Ka Mausam 26 August: आज दिल्ली से राजस्थान और पहाड़ों तक बिगड़ेगा मौसम, बारिश-आंधी का अलर्ट; जानें यूपी-बिहार का हाल
देश की राजधानी में आज भी मध्यम बारिश के साथ आंधी का अलर्ट है. (Photo from IANS)
  • यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में आज बारिश और आंधी का अलर्ट है
  • कई इलाकों में हवा 70-75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं
  • पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के चलते यात्रियों को सावधानी बरतनी होगी
  • वहीं, पूर्वी भारत में बिजली गिरने और वज्रपात का खतरा है

आज का मौसम: देश के कई हिस्सों में आज यानी बुधवार, 26 अगस्त को मौसम करवट लेगा. IMD ने यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान, कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पूर्वी भारत में बिजली और वज्रपात का खतरा है. अगर आप पहाड़ी राज्यों में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो मौसम देखकर ही यात्रा करें. वहीं, बंगाल तट के पास और दक्षिण असम के आसपास चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिसका असर कई इलाकों में देखने को मिलेगा. चलिए आपको मौसम विभाग के बुलेटिन से बताते हैं देशभर में आज मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली आज का मौसम (Delhi Weather Today)

देश की राजधानी में आज भी मध्यम बारिश के साथ आंधी का अलर्ट है. हालांकि, हवा की रफ्तार 40-50 किमी प्रति घंटे ही रहेगी. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 28 डिग्री रहने की संभावना है.

और पढ़ें: Aaj Ka Mausam: तूफानी हवाओं का अलर्ट, दिल्ली-यूपी से बिहार-बंगाल तक होगी बारिश, जानिए देश भर में कैसा रहेगा मौसम

यूपी में इन जगहों पर भारी बारिश (UP Aaj Ka Mausam)

यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, सीतापुर, महामाया नगर, औरैया, कानपुर, बिजनौर, मैनपुरी, हरदोई, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर और देवरिया में भारी बारिश और आंधी का येलो अलर्ट है. लखनऊ, बाराबंकी, प्रतापगढ़, आजमगढ़ और देवरिया में भी मौसम खराब रहने की संभावना है.

बिहार-झारखंड में आज कैसा रहेगा मौसम (Bihar Weather Update)

वहीं बिहार में मधेपुरा, गोपालगंज, पटना, गया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय और खगड़िया में तेज बारिश की चेतावनी है. झारखंड के दुमका, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पलामू और गुमला में भी भारी बारिश का अलर्ट है.

राजस्थान-पंजाब में अगले 2 दिन बारिश (Punjab Weather)

राजस्थान के सीकर, दौसा, झालावाड़, कोटा, अजमेर, टोंक, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, बाड़मेर, करौली, जोधपुर और झुंझुनू में भारी बारिश-तूफान दोनों का अलर्ट है. पंजाब के होशियारपुर, बरनाला, अमृतसर, पठानकोट, बठिंडा, कपूरथला, लुधियाना, मोगा और फतेहगढ़ में आज और कल दोनों दिन बारिश हो सकती है.

मध्य प्रदेश में भी बारिश-आंधी (MP Weather Update)

इसके अलावा, मध्य प्रदेश में छतरपुर, उमरिया, भिंड, कटनी, इंदौर, बालाघाट, रतलाम, झाबुआ, मंडला, सीधी, सिंगरौली और भोपाल में बारिश-आंधी की चेतावनी है. तेज हवाओं के कारण पेड़ और कमजोर ढांचे गिरने का खतरा है.

पहाड़ों पर बारिश का अलर्ट (UK, Himachal Weather)

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के नैनीताल, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट है. वहीं हिमाचल प्रदेश में चंबा, शिमला, मंडी, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, किन्नौर और ऊना में तूफान और बारिश दोनों की संभावना है. जम्मू-कश्मीर के उधमपुर, कुलगाम, अनंतनाग, जम्मू, मुजफ्फराबाद, रामबन, किश्तवार, बारामूला और राजौरी में भी येलो अलर्ट है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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