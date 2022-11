IMD Alert: तमिलनाडु में आज के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है,जिसके मद्देनजर नागापट्टिनम और तिरुवरुर जिलों में स्कूल और कॉलेज आज यानी 1 नवंबर को बंद रहेंगे. इसके साथ ही मयिलादुथुराई जिले में भी आज स्कूल बंद रहेंगे. बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश और हिमपात की आशंका व्यक्त की गई है.Also Read - Aaj Ka Mausam: एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कहीं बारिश-तो कहीं बर्फबारी से बढ़ेगी ठंड, जानिए

पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश की पूरी संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में नवंबर से बारिश होनी शुरू हो जाएगी. वहीं दक्षिणी राज्यों में भी कहीं भारी तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है. तमिलनाडु में आज भारी बारिश हो सकती है. Also Read - Cyclone Sitrang Latest Update: बांग्लादेश में 35 लोगों की मौत, भारत में भी मचा सकता तबाही, चार राज्यों में रेड अलर्ट

#WATCH | Tamil Nadu: Rainfall lashes Chennai this morning, visuals from Purasaivakkam area.

As per IMD, Chennai to experience a generally cloudy sky with heavy rain today. pic.twitter.com/NwjVxyhAWm

— ANI (@ANI) November 1, 2022