IMD Alert: दिल्ली में हल्की, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, कब मिलेगी राहत?

IMD Alert: आईएमडी वैज्ञानिक एसएस रॉय ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 24 और 25 जनवरी को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है तो वहीं दिल्ली में 24 से 26 जनवरी तक हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है. मौसम विभाग की तरफ से अगले सप्ताह के लिए बारिश की चेतावनी जारी की गई है. आईएमडी वैज्ञानिक एसएस रॉय के मुताबिक अभी तापमान में गिरावट हो रही है, जो अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा, लेकिन अगले सप्ताह के अंत तक, न्यूनतम तापमान में तो बढ़ोत्तरी होगी और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी.

Due to Western disturbance, heavy rainfall likely in J&K, HP&Uttarakhand on Jan 24&25. Light rain&cloudy weather likely in Delhi from Jan 24 to 26.There’s dip in temp now, to continue for next 5 days.Towards end of next week,min temp to rise&max temp to fall: IMD Scientist SS Roy pic.twitter.com/aoBs6JinBK — ANI (@ANI) January 21, 2023