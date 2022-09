Severe Rainfall Alert: मौसम विभाग में अलर्ट जारी किया है जिसके मुताबिक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान सहित देश के कुछ राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. शनिवार को उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के ऊपर बने लो प्रेशर की वजह से लगातार चौथे दिन भी रुक-रुक कर बारिश हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे शहरों में बारिश होती रहेगी.Also Read - तस्वीरों में देखिए बारिश से दिल्ली-NCR का हाल, DM ऑफिस तालाब में तब्दील

मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार यानी 25 सितंबर को भी राष्ट्रीय राजधानी और इससे सटे शहरों में बारिश होती रहेगी. खासतौर पर दक्षिणी दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम में रविवार को तेज बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबकि, लो प्रेशर एरिया यानी कम दबाव का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के ऊपर बना हुआ है. इसकी वजह से ही लगातार चार दिन से बारिश हो रही है.

#WATCH | Haryana: Rajiv Chowk underpass in Gurugram inundated after incessant heavy rainfall pic.twitter.com/u5wjqQArPo

#WATCH | Haryana: Rajiv Chowk underpass in Gurugram inundated after incessant heavy rainfall pic.twitter.com/u5wjqQArPo

कम दबाव का क्षेत्र के साथ ही अरब सागर से नमी के साथ पछुआ हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से बारिश हो रही है. अरब सागर से चल रही हवाएं एक तरीके से लो प्रेशर एरिया को नमी के साथ फीड कर रही हैं, जिसकी वजह से बारिश लगातार हो रही है.

दिल्ली के कई इलाकों में जलजमाव से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. हरियाणा के गुरुग्राम में लगातार हो रही बारिश से जगह-जगह जलजमाव हो गया है.

#WATCH | Haryana: People wade through water as incessant rainfall causes waterlogging in parts of Gurugram. Visuals from Begumpur Khatola. pic.twitter.com/kfXb2buNcs

