Weather Update: राजधानी दिल्ली सहित भारत के कई राज्यों में बारिश ने मौसम को बदलकर रख दिया है. कहा जा रहा है कि अब बारिश के बाद ही जल्दी ठंड की एंट्री भी हो सकती है. दिल्ली-मुंबई-बिहार-यूपी सहित कई राज्यों में हो रही बारिश की वजह से मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार ठंड का आगमन जल्दी हो सकता है. राजधानी दिल्ली में शुक्रवार की सुबह भी हल्की बारिश हुई, वहीं कई इलाकों में शनिवार की सुबह से रुक-रुककर बारिश हो रही है.

भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली-मुंबई- सहित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अगले 4-5 दिनों के दौरान भारी बारिश का अनुमान जताया है. इसे लेकर कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में अक्टूबर के महीने में हो रही हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश से ठंड का मौसम जल्दी आ सकता है. स्काईमेट के मुताबिक इस समय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक निम्न हवा के दबाव की एक रेखा बनी हुई है और इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के साथ भी इसका समन्वय हो रहा है.

#WATCH | Maharashtra: Several parts of Mumbai face waterlogging due to incessant heavy rainfall; visuals from Hindmata area pic.twitter.com/8WqRh00TOt

