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Today Weather 13th May: उत्तर-पूर्व डूबेगा, राजस्थान में रहेगी झुलसन, बन रहा है भारी बारिश, ओले और लू का त्रिकोण
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के मुताबिक उत्तर भारत में आंधी-बिजली और ओले गिरने का खतरा है.
13 मई को भारत के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. उत्तर-पूर्व में भारी बारिश और आंधी का कहर, जबकि पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में लू की चुभन. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के निम्न दबाव क्षेत्र के असर से देशभर में विविध मौसम देखने को मिलेगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के मुताबिक उत्तर भारत में आंधी-बिजली और ओले गिरने का खतरा है. उत्तराखंड में ओले गिरने के साथ आंधी, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में बारिश/बर्फबारी और आंधी का अनुमान है. हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में भी बिजली-चमक और तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटा) का असर रहेगा.
एनसीआर में चलेंगी तेज हवाएं
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 13 मई को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज-चमक विकसित होने की संभावना जताई गई है. अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 14 मई से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा. 14 मई को तापमान 37/25 डिग्री, 15 मई को 38/26 डिग्री, 16 मई को 39/27 डिग्री और 17 मई को 40/27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इन दिनों आसमान मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है और किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है.
उत्तर-पूर्वी राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट
असम-मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम-उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना है. नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आंधी-बिजली के साथ बारिश होगी.
पश्चिमी राज्य
पश्चिमी राज्यों में लू का प्रकोप जारी रहेगा. राजस्थान, गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश में लू या गंभीर लू चलने की आशंका है. दिन के तापमान हाई रहेगा, रातें भी गर्म बताई जा रही है. सूखा मौसम रहने का अनुमान है.
पूर्वी और मध्य भारत का हाल
बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंधी-बिजली के साथ छिटपुट बारिश. पश्चिम बंगाल में भी हल्की बारिश संभव है. कुछ इलाकों में लू का असर रहेगा.
दक्षिण भारत
दक्षिण भारत में गर्मी और नमी का मिश्रण रहेगा. केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश और आंधी रहेगी. तटीय कर्नाटक में गर्म और नम मौसम रहेगा. कुछ जगहों पर लू संभव है.
असम-मेघालय, उत्तराखंड, राजस्थान-गुजरात
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. 13 मई को असम-मेघालय में बहुत भारी बारिश और उत्तराखंड में ओले की चेतावनी दी गई है, जबकि राजस्थान-गुजरात में लू का रेड अलर्ट है.
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