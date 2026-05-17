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दिल्ली में फिर पड़ेगी प्रचंड गर्मी, 45 डिग्री के पार जा सकता है पारा; IMD ने जारी किया अलर्ट!
IMD Heatwave Alert: देशभर में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में दिल्ली एनसीआर को लेकर IMD ने हीटवेव की चेतावनी दी है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से...
IMD Heatwave Alert: देशभर में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है. भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 22 मई तक भीषण गर्मी पड़ सकती है. दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को काफी परेशान करेंगी. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार गर्मी पिछले सालों की तुलना में ज्यादा असर दिखा सकती है.
आखिर क्या होती है हीटवेव?
जब किसी इलाके का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तब उसे हीटवेव कहा जाता है. मैदानी इलाकों में अगर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा पहुंच जाए और सामान्य से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहे, तो इसे हीटवेव माना जाता है. वहीं तापमान 45 डिग्री या उससे ऊपर पहुंचने पर स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है. यह सिर्फ आम गर्मी नहीं होती, बल्कि ऐसी हालत में लोगों की सेहत पर सीधा असर पड़ता है. बच्चे, बुजुर्ग और बाहर काम करने वाले लोगों के लिए यह मौसम सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है.
दिल्ली और बढ़ेगा तापमान
दिल्ली में अगले तीन दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. रविवार को हल्के बादल और तेज हवाएं चलने की संभावना है, लेकिन उसके बाद आसमान साफ रहने से गर्मी और ज्यादा बढ़ सकती है. रात के समय भी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद कम है. उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में लगातार बढ़ती गर्मी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है. पहाड़ी इलाकों में भी तापमान तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है.
कुछ राज्यों में बारिश से मिलेगी राहत
जहां उत्तर भारत गर्मी से परेशान रहेगा, वहीं पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश लोगों को राहत दे सकती है. असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी तेज हवाओं और बारिश का अनुमान है. उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. इससे वहां के लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है.
गर्मी में ऐसे रखें अपनी सेहत का ध्यान
तेज गर्मी और हीटवेव के दौरान लापरवाही करना भारी पड़ सकता है. ज्यादा देर धूप में रहने से हीट स्ट्रोक और शरीर में पानी की कमी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. डॉक्टरों की सलाह है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर कम निकलें. ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और बाहर जाते समय छाता या कैप का इस्तेमाल करें. बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखना जरूरी है. अगर किसी को चक्कर, कमजोरी या तेज सिरदर्द महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.
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