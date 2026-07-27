मौसम ले रहा बड़ा यू-टर्न! दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी

देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है. बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव यानी डीप डिप्रेशन अब जमीन की ओर बढ़ रहा है. इसके असर से मंगलवार को उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. मौसम विभाग के अनुसार, यह सिस्टम सोमवार को पश्चिम बंगाल और उत्तर ओडिशा के तट से टकराने के बाद अब अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ रहा है. इसके चलते बड़ी मात्रा में नमी उत्तर और मध्य भारत तक पहुंचेगी, जिससे कई राज्यों में तेज बारिश हो सकती है.
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में मंगलवार से बारिश का नया दौर शुरू होने का अनुमान है. कई जगहों पर तेज बारिश के साथ जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी परेशानी देखने को मिल सकती है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश के आसार हैं, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है. पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. यहां कुछ जगहों पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
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मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी कई जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है. खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है. वहीं ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में भी इस मौसम सिस्टम का असर साफ दिखाई देगा.पश्चिमी तट के राज्यों जैसे कोंकण, गोवा, केरल, तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी मानसून सक्रिय रहेगा. यहां कई इलाकों में तेज बारिश होने का अनुमान है. इसके अलावा ओडिशा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.
मौसम विभाग ने मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है, क्योंकि तटीय इलाकों में तेज हवाएं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं. लोगों से अपील की गई है कि मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर रखें और खराब मौसम के दौरान बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचें. आने वाले 24 घंटे कई राज्यों के लिए भारी बारिश वाले साबित हो सकते हैं.
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