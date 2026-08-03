Aaj Ka Mausam: मौसम का डबल अटैक! तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने का खतरा, कई राज्यों में IMD का हाई अलर्ट

देशभर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए IMD ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.

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कई राज्यों में IMD ने भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने को लेकर रेड व ऑरेंज अलर्ट जारी किया.

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसम प्रणाली से मानसून को मजबूती मिली और बारिश का दायरा बढ़ा.

उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारत के अनेक जिलों में अगले कुछ दिनों तक खराब मौसम बना रह सकता है.

मौसम विभाग ने अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की.

Aaj Ka Mausam: देश के कई हिस्सों में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. लगातार सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई राज्यों में तेज बारिश का दौर जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में कई इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना जताई है. इसी को देखते हुए कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में लगातार बन रहे निम्न दबाव के सिस्टम मानसून को अतिरिक्त ऊर्जा दे रहे हैं. यही कारण है कि अगस्त की शुरुआत से ही बारिश का दायरा लगातार बढ़ रहा है. राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी इस महीने सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को उमस से राहत मिलने के साथ-साथ जलभराव जैसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है.

तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश

पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में मौसम सबसे ज्यादा गंभीर रहने का अनुमान है. यहां तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और गरज-चमक की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं असम, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट लागू है, जहां तेज बारिश के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इन इलाकों में बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है.

इसके अलावा ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में भी मौसम खराब रहने की संभावना है. पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा बढ़ सकता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जलभराव और ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका है. स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर राहत व्यवस्था तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं.

आईएमडी ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात के आसपास बना दबाव का क्षेत्र धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है. हालांकि, इसके कमजोर पड़ने के बावजूद वातावरण में पर्याप्त नमी बनी हुई है, जिससे अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. पूर्वोत्तर भारत में अगले पांच दिनों के दौरान बारिश की तीव्रता बढ़ने का अनुमान है, जबकि मध्य और पूर्वी हिमालय के तलहटी वाले इलाकों में भी लगातार बारिश हो सकती है.