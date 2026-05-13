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IMD Weather Alert: दिल्ली में बढ़ेगी गर्मी, एमपी-राजस्थान में लू से बिगड़ेंगे हालात; इन जगहों पर तूफान और बारिश का अलर्ट
Weather Alert:भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों के लिए लू की चेतावनी जारी की है और कई जगहों पर लू और तूफान की भी संभावना जताई है.
IMD Weather Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों के लिए लू की नई चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सामान्य से अधिक तापमान और गर्म रात की स्थिति 18 मई तक जारी रहने की संभावना है.देश में इस समय मौसम में भारी असमानताएं देखने को मिल रही हैं. उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश, ओलावृष्टि और भारी वर्षा हो रही है, वहीं देश के मध्य और पश्चिमी हिस्से भीषण लू की चपेट में हैं.
ऐसे में IMD के अलर्ट के अनुसार दिल्ली-एनसीआर और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में 13 से 16 मई के बीच बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे बढ़ते तापमान से कुछ समय के लिए राहत मिलेगी. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों के लिए भीषण लू की चेतावनी जारी की है, जिसमें आने वाले दिनों में भीषण गर्मी की स्थिति बन सकती है. राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कई स्थानों पर लू चलने की संभावना है, जहां 12 से 18 मई के बीच कुछ अलग-थलग क्षेत्रों में भीषण लू की स्थिति रहेगी, जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ अलग-थलग इलाकों में 15 मई तक गर्म रातें जारी रह सकती हैं.
इसके अलावा विदर्भ में 16 मई तक, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में 14 मई तक, मराठवाड़ा में 15 मई तक और कोंकण और गोवा में 12 मई तक भीषण गर्मी जारी रह सकती है. मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि 12 से 18 मई के बीच मध्य भारत में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ने की उम्मीद है, जबकि पूर्वी भारत में 16 मई तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ने का अनुमान है. मौसम वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक चलने वाली भीषण गर्मी का कारण पश्चिमी भारत में साफ आसमान, शुष्क मौसम और चक्रवात को बताया है.
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IMD ने दी आम लोगों को सलाह
1. आईएमडी ने लोगों को लंबे समय तक सीधी धूप में रहने से बचने की सलाह दी है.
2. पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और हल्के सूती कपड़े पहनने की अपील की गई है.
3. दोपहर के समय तेज धूप में बाहरी गतिविधियां कम करने की सलाह दी गई है.
4. बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है.
5. मौसम विभाग ने मछुआरों को बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और आसपास के तटीय इलाकों में खराब मौसम के चलते समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है.
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