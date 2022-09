Weather Report Today: देश के कई राज्यों में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने पर भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, आज हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले चार दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड में भी आज भारी बारिश हो सकती है. शिमला में मौसम विभाग के उप निदेशकबुई लाल ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. यह अलर्ट कांगड़ा, मंडी समेत विभिन्न जिलों के लिए जारी किया गया है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हुई.Also Read - Weather Today: यूपी-बिहार समेत देश के इन राज्यों में आज होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

इससे पहले हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ आ गई थी. शुक्रवार को भारी बारिश की वजह से क्षेत्र में कई घर और दुकान नष्ट हो गए थे. इसके अलावा 15 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए .कांगड़ा के उपायुक्त निपुण जिंदल ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक कुशल शर्मा के साथ खनियारा का दौरा किया. जिंदल ने राहत कार्य करने वालों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि प्रभावित लोगों को कोई समस्या न हो. Also Read - Delhi-NCR Rains: दिल्ली-एनसीआर में तेज हवा के साथ हुई बारिश, सितंबर में मानसून रहेगा मेहरबान

Shimla | A yellow alert has been issued for heavy rain in the next two days. It has been issued for various districts incl Kangra, Mandi. During the past 24 hours, most parts of the state received heavy rainfall: Bui Lal, IMD Deputy Director, Himachal Pradesh (03.09) pic.twitter.com/dMgGPh563M

— ANI (@ANI) September 4, 2022