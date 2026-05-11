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Chardham Yatra: चारधाम यात्रियों के लिए IMD का बड़ा अलर्ट, उत्तराखंड सरकार ने भी श्रद्धालुओं से की यह गुजारिश

Chardham Yatra Weather Update: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में 12-13 मई को भारी बारिश और ओवावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

Published date india.com Published: May 11, 2026 7:02 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Chardham Yatra Weather Update
Chardham Yatra Weather Update

Chardham Yatra Latest Update: मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के बाद उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है. मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार और बुधवार (12-13 मई) को उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों, खासकर पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, मौसम विभाग की तरफ से जारी ऑरेंज अलर्ट के बाद राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है.

सरकार ने क्या की अपील

गढ़वाल के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों से आग्रह किया है कि खराब मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए 12और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम बनाते समय अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए. उन्होंने कहा कि अगर संभव हो तो मौसम सामान्य होने के बाद ही यात्रा करना अधिक सुविधाजनक रहेगा. उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की भी अपील की, ताकि यात्रा सुरक्षित और सुखद बनी रहे.

यात्रा को व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है तथा सभी संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि श्रद्धालुओं के सहयोग और सतर्कता से चारधाम यात्रा निर्विघ्न और सफलतापूर्वक संपन्न होगी.

अब तक कितने श्रद्धालुओं ने किये दर्शन?

उत्तराखंड में उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित चारों धामों-गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ के कपाट पिछले महीने खोले गए थे और तब से अब तक करीब साढ़े 10 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आ चुके हैं. देहरादून मौसम केंद्र ने 12 और 13 मई को राज्य में कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि, तेज से बहुत तेज बारिश होने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ आंधी आने का पूर्वानमुमान जताते हुए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है.

(इनपुट: PTI)

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Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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