उत्तर भारत में सर्दी का कहर: IMD ने जारी किया कोल्ड वेव अलर्ट, पंजाब से राजस्थान तक कंपकंपाने की चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों के लिए कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा सकती है. आने वाले दिनों में ठंडी हवाओं के कारण सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड महसूस होगी.

Cold Wave Alert: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों के लिए कोल्ड वेव (शीत लहर) की चेतावनी जारी की है. यह मौसम परामर्श ऐसे समय आया है, जब पहले से ही उत्तर भारत और हिमालयी राज्यों में ठंड बढ़ चुकी है और कई इलाकों में तापमान नए न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है. सर्द हवाओं और गिरते पारे के कारण आम जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

IMD के अनुसार, 7 से 9 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और ओडिशा में कोल्ड वेव की स्थिति बनने की प्रबल संभावना है. इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी इस सप्ताह शीत लहर का प्रभाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन राज्यों में रात और सुबह के समय ठंड और अधिक तीव्र महसूस की जाएगी.

इन राज्यों में रहेगी कड़ाके की ठंड

मौसम बुलेटिन में यह भी बताया गया है कि ‘कोल्ड डे कंडीशन’ यानी दिन के समय भी सामान्य से कम तापमान की स्थिति उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में 6 और 7 जनवरी को रह सकती है. वहीं, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान और मध्य प्रदेश में 6 जनवरी को, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 6 से 8 जनवरी के बीच और झारखंड में 6 जनवरी को ठंडे दिन की स्थिति बनने की संभावना है.

ठंड के साथ-साथ घने कोहरे की समस्या भी बनी रहेगी. IMD के मुताबिक, अगले 5 से 7 दिनों तक उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाने की आशंका है. विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 7 से 9 जनवरी के दौरान सुबह के समय बहुत घना कोहरा देखने को मिल सकता है, जबकि इसके बाद के चार दिनों तक कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

झारखंड में, जहां कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है, मंगलवार को 10 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और चतरा समेत कई जिलों में ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है, जहां 7 जनवरी तक शीत लहर की स्थिति बनी रह सकती है.

पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजधानी कोलकाता में जनवरी का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। IMD के अनुसार, आने वाले दिनों में दक्षिण बंगाल में ठंड और बढ़ सकती है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 15 वर्षों में जनवरी में कोलकाता का तापमान 11 डिग्री से नीचे केवल एक बार, वर्ष 2023 में, दर्ज किया गया था. मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने, गर्म कपड़े पहनने और घने कोहरे के दौरान यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी है.

