Today 2 July Weather: कहीं बाढ़ तो कहीं स्कूल बंद.. मानसून का रौद्र रूप, दिल्ली से महाराष्ट्र तक बारिश का रेड अलर्ट, जानिए आपके राज्य का हाल

हिमाचल में बारिश से जनजीवन प्रभावित है, जबकि महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. अगले कुछ दिन कई राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं.

Written by: Farha Fatima
Updated: July 2, 2026, 7:21 AM IST
पढ़ें देश के मौसम का हाल- image AI
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  • IMD ने उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.
  • हिमाचल प्रदेश में बारिश से 6 लोगों की मौत और कई सड़कें व बिजली सेवाएं प्रभावित हुई हैं.
  • मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश और बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका है.
  • दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश से तापमान में गिरावट और तेज हवाएं चलने की संभावना है.

देश के कई हिस्सों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. IMD ने उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 2 देश के कई हिस्सों में मॉनसून की प्रगति जारी है. पश्चिमी विक्षोभ और निम्न दबाव प्रणाली के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम से लेकर पश्चिम और मध्य भारत में व्यापक बारिश संभावित है, जबकि कुछ क्षेत्रों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट है. IMD के अनुसार जुलाई में कुल बारिश सामान्य से थोड़ी कम रह सकती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर सक्रिय मॉनसून फसलों के लिए राहत ला सकता है. जानिए राज्यवार मौसम का हाल.

उत्तरी भारत

हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में 1-7 जुलाई के दौरान व्यापक से काफी व्यापक बारिश संभावित है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 2 जुलाई से व्यापक बारिश का अनुमान है. दिल्ली में 2 जुलाई को 32-34°C अधिकतम, हल्की-मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ 40-60 kmph हवाएं चलने की संभावना है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2-3 जुलाई को भारी बारिश होना बताया गया है.

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पढ़ें दिल्ली का मौसम

हिमाचल में मानसून का कहर

हिमाचल प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ते ही जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित करना शुरू कर दिया है. लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में भूस्खलन, सड़क अवरोध, बिजली बाधित होने और हादसों की घटनाएं सामने आ रही हैं. बारिश से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो चुकी है. 35 सड़कें बंद, 127 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) ठप हैं और प्रारंभिक आकलन में 44.40 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है. प्रदेशभर में 127 ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं, जिनमें अकेले कुल्लू जिले के 86 ट्रांसफार्मर शामिल हैं.

पूर्वी भारत

सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में 1-7 जुलाई व्यापक बारिश का अंदाजा है. बिहार में 2 जुलाई के आसपास हल्की-मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और 40-60 kmph तक तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

उत्तर-पूर्वी भारत

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि में 1-4 जुलाई भारी बारिश संभावित है. कुछ दिनों में छिटपुट गतिविधि होगी. गर्म और आर्द्र मौसम 2-5 जुलाई तक रहेगा.

पश्चिमी भारत

गुजरात रीजन, कोंकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र में 1-5 जुलाई भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है. सौराष्ट्र-कच्छ में मध्यम होने की संभावना है, 2 जुलाई को महाराष्ट्र और गुजरात में तेज बारिश जारी रहने का अनुमान है.

रायगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट

महाराष्ट्र में हो रही लगातार बारिश और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की अत्यधिक बारिश की चेतावनी को देखते हुए रायगढ़ जिले के कई तालुकों में 2 जुलाई को सभी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में अवकाश घोषित कर दिया गया है. आदेश के अनुसार, रायगढ़ जिले के अलीबाग, पनवेल, उरण, श्रीवर्धन, मुरुड़, तला और पोलादपुर तालुकों में सभी माध्यमों के आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय 2 जुलाई को बंद रहेंगे. मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक जिले में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसके साथ ही तेज बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति की आशंका भी जताई गई है.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में 1-7 जुलाई व्यापक बारिश हो सकती है. पश्चिम मध्य प्रदेश में 2 और 5 जुलाई भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

मध्य प्रदेश में 5 जुलाई तक भारी बारिश

भारत मौसम विभाग (आईएमडी) के भोपाल केंद्र ने अगले पांच दिनों, 7 जुलाई तक के लिए मध्य प्रदेश में व्यापक रूप से भारी बारिश, गरज, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं की भविष्यवाणी की है. 2 जुलाई को रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, छिंदवाड़ा, बालाघाट और पांढुर्ना में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है. अगले दिनों बड़वानी, धार, हरदा, खरगोन, देवास और छिंदवाड़ा में भी इसी तरह की तीव्र गतिविधि की उम्मीद है.

दक्षिण भारत

केरल, तटीय कर्नाटक में 1-2 जुलाई और 5-7 जुलाई भारी-बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु में छिटपुट, तटीय कर्नाटक में तेज सतही हवाएं चलेंगी. कुल मिलाकर 2 जुलाई को मध्य, पश्चिम और उत्तर भारत में बारिश से तापमान में गिरावट का अनुमान है.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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