Today 6th Aug Weather: उत्तर से दक्षिण तक बारिश का कहर, कई राज्यों में भारी बारिश का खतरा, जानें मौसम का हाल

मानसून की सक्रिय लहर देश के बड़े हिस्से पर छाई हुई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को उत्तर, पूर्व, मध्य और दक्षिण भारत में व्यापक बारिश की संभावना है. कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. मानसून ट्रफ और चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हैं, जिससे कुछ जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है. आइए जानते हैं मौसम का हाल.
IMD पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश संभव है. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है. उत्तर प्रदेश (पूर्वी और पश्चिमी दोनों) में व्यापक बारिश होगी. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बना रह सकता है.
बिहार में व्यापक बारिश जारी रहेगी. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. कुछ जगहों पर गरज-चमक भी हो सकती है.
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश व गरज-चमक का अलर्ट है. कुछ क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा हो सकती है.
पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश. पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में व्यापक से काफी व्यापक बारिश का अनुमान है.
कोंकण और गोवा में बहुत भारी बारिश संभव. मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बहुत भारी वर्षा हो सकती है.
केरल और माहे में बहुत भारी बारिश. तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश व गरज-चमक. आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा) चल सकती हैं.
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