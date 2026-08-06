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Today 6th Aug Weather: उत्तर से दक्षिण तक बारिश का कहर, कई राज्यों में भारी बारिश का खतरा, जानें मौसम का हाल

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 6 अगस्त 2026 के लिए देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. उत्तर, पूर्व, मध्य और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में गरज-चमक, तेज हवाओं और कुछ क्षेत्रों में बाढ़-भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है.

Written by: Farha Fatima
Published: August 6, 2026, 6:54 AM IST
जानें मौसम का हाल
जानें मौसम का हाल
  • IMD के अनुसार 6 अगस्त को देश के कई हिस्सों में व्यापक बारिश होगी.
  • उत्तराखंड, केरल, कोंकण-गोवा और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है.
  • दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में भी गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है.
  • पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और निचले क्षेत्रों में जलभराव व बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है.

मानसून की सक्रिय लहर देश के बड़े हिस्से पर छाई हुई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को उत्तर, पूर्व, मध्य और दक्षिण भारत में व्यापक बारिश की संभावना है. कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. मानसून ट्रफ और चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हैं, जिससे कुछ जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है. आइए जानते हैं मौसम का हाल.

उत्तरी भारत

IMD पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश संभव है. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है. उत्तर प्रदेश (पूर्वी और पश्चिमी दोनों) में व्यापक बारिश होगी. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बना रह सकता है.

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पूर्वी भारत

बिहार में व्यापक बारिश जारी रहेगी. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. कुछ जगहों पर गरज-चमक भी हो सकती है.

पूर्वोत्तर भारत

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश व गरज-चमक का अलर्ट है. कुछ क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा हो सकती है.

मध्य भारत

पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश. पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में व्यापक से काफी व्यापक बारिश का अनुमान है.

पश्चिमी भारत

कोंकण और गोवा में बहुत भारी बारिश संभव. मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बहुत भारी वर्षा हो सकती है.

दक्षिणी भारत

केरल और माहे में बहुत भारी बारिश. तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश व गरज-चमक. आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा) चल सकती हैं.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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