नई दिल्‍ली: भारतीय मौमस विभाग (India Meteorological Department ) ने इस साल 2020 में दक्षिण-पश्चिम में होने वाली लंबी अवधि के लिए मानसूनी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. आईएमडी ने बताया कि उत्तर भारत में "सामान्य से ज्यादा" बारिश हो सकती है, जबकि मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में "सामान्य" बरसात का अनुमान है.

बहरहाल, पूर्वी और पूर्वोत्तरी भारत में देश के अन्य हिस्सों की तुलना में कम बारिश होने की संभावना है. अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार देश के अधिकतर हिस्‍सों में अच्‍छी बारिश के अनुमान सही निकला तो किसान खुश हो जाएंगे.

आईएमीडी के मुताबिक, देश में साल 2020 में साउथ वेस्‍ट मानसून के मौसम में बारिश सामान्‍य रहेगी. बता दें कि आईएमडी के मुताबिक, नॉर्मल बारिश ( लंबे समय के लिए 96% से 104%) होने का अनुमान है. बता दें कि आज ही केरल में मानसून पहुंचा है और राजधानी तिरुअनंतपुरम में भारी बारिश हो रही है.

India Meteorological Department (IMD) issues long range forecast update for 2020 Southwest Monsoon rainfall. Rainfall over the country as a whole for the 2020 southwest monsoon season is most likely to be normal (96% to 104% of long period average). pic.twitter.com/HIobk28cez

— ANI (@ANI) June 1, 2020