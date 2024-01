भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में दिल्ली-NCR, पंजाब-हरियाणा में शीतलहर का रेड अलर्ट; IMD की तरफ से आया यह बड़ा अपडेट

Delhi Weather Latest Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी का सितम लगातार जारी है. पिछले कुछ दिनों से हाड़ कंपा देने वाली हवाएं चल रही हैं, जिसने लोगों को घरों में कैद कर रख है. कोहरे की वजह (Dense Fog In Delhi) से विजिबिलिटी काफी कम है, जिसका असर उड़ानों और ट्रेनों पर देखने को मिला. इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए अलर्ट जारी किया है.

आईएमडी की तरफ से जारी हुए अलर्ट के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में घने कोहरे की आशंका के मद्देनजर बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं पंजाब और हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है. इसके अलावा उत्तरी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज रात के दौरान कोहरा और अधिक घना होने और इसके छाए रहने की संभावना जताई गई है.

Fog very likely to become more dense and likely to extend over remaining parts of Uttar Pradesh, Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab and some more parts of north Rajasthan and north Madhya Pradesh during the night. @moesgoi @airnewsalerts @DDNewslive @NHAI_Official

