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अभी और बरसेंगे इंद्रदेव! बारिश-तूफान से बिगड़ेगा मौसम, IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Weather Update: दिल्ली-NCR और उत्तर भारत में मौसम फिर से करवट लेने की तैयारी में है. मौसम विभाग ने बारिश, आंधी और पश्चिमी विक्षोभ का अलर्ट जारी किया है.

लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन मौसम अचानक बदलने से परेशानी भी बढ़ सकती है.

उत्तर भारत में जहां एक तरफ धीरे-धीरे गर्मी बढ़ रही है, वहीं मौसम फिर करवट लेने का सोच रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ की दो नई लहरें लगातार आने वाली हैं. जिनका असर 26 मार्च से दिखना शुरू हो जाएगा. पिछले कुछ हफ्तों में भी कई इलाकों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली थी और अब फिर से ऐसा ही मौसम बनने की संभावना जताई जा रही है. इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन मौसम अचानक बदलने से परेशानी भी बढ़ सकती है.

कहां-कहां होगी बारिश?

IMD के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. खासकर पहाड़ी इलाकों में इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा, जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अलग-अलग जगहों पर बारिश की संभावना है. वहीं, दिल्ली-NCR में भी 26 मार्च की दोपहर के बाद हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. इसके साथ 20–30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो कभी-कभी 40 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं. बिजली गिरने और गरज-चमक की भी संभावना बनी हुई है.

तापमान में देखने को मिलेगा उतार-चढ़ाव

इस दौरान, तापमान में भी अचानक बदलाव देखने को मिलेगा. अगले दो दिनों में दिन का तापमान 2–3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद फिर 1–2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है. यानी गर्मी और ठंड का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा. खास बात यह है कि 29 मार्च तक दिल्ली में तापमान में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन दिन और रात के तापमान में अंतर जरूर महसूस होगा.

पहले भी दिखा ऐसा पैटर्न

यह कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी लगातार तीन पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का असर देखने को मिला था. मौसम विभाग के अनुसार, यही पैटर्न आगे भी जारी रहने वाला है. यानी आने वाले दिनों में भी बीच-बीच में ऐसे मौसम बदलाव होते रहेंगे, जिससे गर्मी की शुरुआत थोड़ी धीमी पड़ सकती है.

अप्रैल तक बारिश वाला मौसम रहेगा

मौसम विभाग का कहना है कि मार्च के आखिरी सप्ताह से लेकर 1 अप्रैल तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है. हालांकि बारिश ज्यादा तेज नहीं होगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा. ऐसे में जो लोग उत्तराखंड या हिमाचल जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें मौसम अपडेट पर नजर रखनी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

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