Weather Updates: उत्तर भारत में मौसम का उतार-चढ़ाव जारी है. एक ओर जहां दिल्ली, मध्य प्रदेश,यूपी समेत कुछ राज्यों में ठंड से राहत मिली है वहीं, राजस्थान,हिमाचल और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में सर्दी में बढ़ोतरी हुई है. जी मीडिया संवाददाता के अनुसार, राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम अब धीरे-धीरे खत्म होता नजर आ रहा है. बीते कुछ दिनों से यहां के तापमान में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज आसमान ज्यादातर साफ नजर आएंगे. 23 जनवरी से मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है. जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि मध्य प्रदेश में भी सर्दी से राहत मिली है. राजधानी भोपाल समेत कुछ जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है.आगामी 24 घंटे में रीवा संभाग में बारिश का अलर्ट है.