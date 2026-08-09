कल का मौसम 10 अगस्त: देशभर में मौसम फिर करवट लेने के संकेत दे रहा है. IMD ने बताया कि देश के कई हिस्सों में अगले 12 घंटों के दौरान बारिश और आंधी का दौर तेज हो सकता है. वहीं, कई राज्यों में भारी बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है. पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश से भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि देशभर में कल यानि सोमवार (10 अगस्त) को मौसम कैसा रहेगा?
दिल्ली में कल बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. इस दौरान, राजधानी में अधिकतम तापमान करीब 34 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.
यूपी के मेरठ, हापुड़, नोएडा, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, झांसी, इटावा, कानपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, बांदा, प्रयागराज, गोरखपुर और देवरिया में बारिश और आंधी की संभावना है. कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.
बिहार में गया, चंपारण, नवादा, बांका, मुंगेर, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा और सुपौल समेत कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. वहीं झारखंड के रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, खूंटी और दुमका में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.
मध्य प्रदेश के विदिशा, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, रीवा, इंदौर, भोपाल, कटनी, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, जबलपुर, सिवनी, भिंड और छतरपुर में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. कल भोपाल में अधिकतम 28 और न्यूनतम 24 डिग्री तापमान रह सकता है.
इसके अलावा पंजाब के होशियारपुर, बठिंडा, कपूरथला, मोहाली, पटियाला, संगरूर, बरनाला, अमृतसर और चंडीगढ़ में तेज बारिश हो सकती है. राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, चूरू, कोटा, जालोर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, टोंक, दौसा और अलवर में भी भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है.
पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश हो सकती है. हिमाचल के कांगड़ा, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा, कुल्लू और सोलन में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. जम्मू-कश्मीर के पुंछ, मीरपुर, कुलगाम, जम्मू, कठुआ, शोपियां, डोडा, राजौरी, किश्तवाड़ और अनंतनाग में भारी बारिश और आंधी का खतरा है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें