EnglishHindi

UP-बिहार से लेकर पहाड़ों तक आफत! 15 सितंबर को इन राज्यों में आंधी-बारिश, जानें अपने शहर का हाल

IMD Weather Update 15 September: यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 22 राज्यों में कल तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है. जानिए आपके शहर में मौसम कैसा रहेगा.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 14, 2026, 7:15 PM IST
UP-बिहार से लेकर पहाड़ों तक आफत! 15 सितंबर को इन राज्यों में आंधी-बारिश, जानें अपने शहर का हाल
दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 26 डिग्री रह सकता है. (Photo made from AI)
  • 15 सितंबर को देशभर के करीब 22 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट है
  • कई राज्यों में हवा की रफ्तार 40 से 80 किमी/घंटे तक पहुंच सकती है
  • दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में मौसम करवट लेगा
  • पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड और पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली का खतरा है

Kal Ka Mausam: मानसून अपने अंतिम दौर में एक बार फिर करवट ले सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, कल 22 राज्यों में तेज आंधी और झमाझम बारिश का अलर्ट है. इस दौरान, कई जगहों पर हवा की रफ्तार 70 से 80 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का खतरा है, जबकि पूर्वी भारत में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. IMD के अनुसार, बंगाल खाड़ी में तेज हवाओं का असर पूर्वी राज्यों में दिखाई दे सकता है. ऐसे में चलिए जानते हैं कल यानी मंगलवार (15 सिंतबर) को मौसम कहां पर कैसा रहेगा.

दिल्ली में कल मौसम कैसा रहेगा (Delhi Weather Tomorrow)

राजधानी में 15 सितंबर को मध्यम से भारी बारिश और आंधी की संभावना है. इस दौरान, दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 26 डिग्री रह सकता है.

और पढ़ें: मौसम का डबल अटैक! दिल्ली-यूपी से लेकर बंगाल तक तेज बारिश, चलेंगी तूफानी हवाएं

यूपी में बारिश-आंधी (UP Kal Ka Mausam)

उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, कानपुर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, हरदोई, बलरामपुर, संतकबीर नगर, मऊ, पीलीभीत, कन्नौज, उन्नाव, अयोध्या, प्रयागराज, देवरिया, बलिया और गोरखपुर में आंधी-बारिश का अलर्ट है.

बिहार-झारखंड में भी बारिश की चेतावनी (Bihar Weather News)

बिहार की बात करें तो यहां औरंगाबाद, रोहतास, चंपारण, सिवान, सारण, गया, गोपालगंज, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, बेगूसराय, भागलपुर, खगड़िया और मुंगेर में भारी बारिश की चेतावनी है. वहीं झारखंड में दुमका, पलामू, जमशेदपुर, रांची, चतरा, देवघर, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार में बारिश का अलर्ट है.

MP और छत्तीसगढ़ में भी आफत (Madhya Pradesh Mausam)

वहीं मध्य प्रदेश में आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, सिवनी, अनूपपुर, दमोह, विदिशा, नर्मदापुरम, खरगोन, बैतूल, मंडला, शहडोल, खंडवा, नरसिंहपुर, देवास, हरदा, इंदौर और सागर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. छत्तीसगढ़ के रायपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बिलासपुर, धमतरी, जांजगीर, दुर्ग, कोरबा और महासमुंद में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी है.

महाराष्ट्र में कल का मौसम (Mumbai Weather Update)

महाराष्ट्र में भी नासिक, पालघर, ठाणे, धुले, नंदुरबार और गढ़चिरौली में बारिश का अलर्ट है. यहां 40-50 किमी/घंटे की तेज हवा चल सकती, इस दौरान मुंबई में अधिकतम 31 और न्यूनतम 26 डिग्री तापमान रहने की संभावना है.

ओडिशा-बंगाल में भी बदलेगा मौसम (Monsoon Tracker)

ओडिशा में भी बारिश का अलर्ट है. यहां क्योंझर, बलांगीर, भुवनेश्वर, सुंदरगढ़, भद्रक, मयूरभंज, पुरी और बालासोर में बादल बरस सकते हैं. वहीं बंगाल के कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, हावड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बीरभूम, अलीपुरद्वार, पूर्व बर्धमान, दार्जिलिंग, कूचबिहार और दुर्गापुर में 70-80 किमी/घंटे की तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है.

पहाड़ों से लेकर पंजाब-राजस्थान तक अलर्ट (Himachal Weather)

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा, ऋषिकेश, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में आंधी-बारिश की चेतावनी है. हिमाचल के कुल्लू, मंडी, किन्नौर, कांगड़ा, सोलन, चंबा, बिलासपुर और हमीरपुर में भी मौसम खराब रहेगा. जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, जम्मू, पुंछ, अनंतनाग, रियासी, बारामूला और किश्तवाड़ में बारिश की आशंका है.

पंजाब के संगरूर, होशियारपुर, अमृतसर, लुधियाना, गुरदासपुर, बठिंडा, फरीदकोट और बरनाला में तेज बारिश-आंधी की चेतावनी है. वहीं राजस्थान के करौली, दौसा, भरतपुर, टोंक, पाली, बाड़मेर, सवाई माधोपुर, कोटा, चूरू, धौलपुर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में बारिश हो सकती है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.