Kal Ka Mausam 19 August: अगले 24 घंटे भारी! यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में झमाझम बारिश, दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम

IMD Weather Update 19 August: बुधवार को यूपी-बिहार समेत 23 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. जानें दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड समेत राज्यों का मौसम पर ताजा अपडेट.

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गंगा के मैदानी इलाकों में भी अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत है. (Photo from IANS)

19 अगस्त को यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है

कई राज्यों में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती

पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड, जबकि पूर्वी भारत में बिजली और वज्रपात का खतरा है

बंगाल की खाड़ी इलाकों के लिए अगले 24 घंटे भारी रह सकते हैं

कल का मौसम: मानसून के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. आईएमडी के मुताबिक कल यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान, कई जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. पूर्वी भारत में बिजली गिरने और वज्रपात का खतरा है, जबकि पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड भी हो सकती. गंगा के मैदानी इलाकों में भी अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत है. चलिए इस खबर में आपको बताएं देशभर में कल यानी बुधवार (19 अगस्त) को मौसम कैसा रहेगा.

दिल्ली में कल भारी बारिश का अलर्ट (Delhi Weather Tomorrow)

दिल्ली में 19 अगस्त को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. इस दौरान, 30-40 किमी प्रति घंटे की हवा चल सकती है और राजधानी का तापमान 33/28 डिग्री रह सकता है.

यूपी में बारिश-तूफान की संभावना (UP Kal Ka Mausam)

यूपी के गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, रायबरेली, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, बांदा, फतेहपुर, कानपुर, शामली, बदायूं, इटावा, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, प्रयागराज और बस्ती में बारिश-तूफान की संभावना है.

बिहार-झारखंड में कल मौसम कैसा रहेगा (Jharkhand Weather)

बिहार में सिवान, पटना, गया, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय और लखीसराय में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. वहीं झारखंड के रांची, बोकारो, जमशेदपुर, सिमडेगा, देवघर, दुमका, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़, खूंटी, चतरा और पलामू में 19-20 अगस्त को भारी बारिश हो सकती.

राजस्थान और पंजाब का अपडेट भी ले लें (Rajasthan Mausam)

इसके अलावा पंजाब के कपूरथला, होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, बठिंडा, चंडीगढ़, लुधियाना, फरीदकोट, फिरोजपुर और संगरूर में 19-20 अगस्त को 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तेज हवा चल सकती है. राजस्थान में करौली, बारां, झालावाड़, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, चूरू, अजमेर, भरतपुर, जैसलमेर, जालौर और भीलवाड़ा में बारिश-आंधी की संभावना है.

मध्य प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा (MP Weather Update)

वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा, दमोह, नरसिंहपुर, देवास, हरदा, धार, सागर, इंदौर, बालाघाट, खंडवा, सिवनी, नर्मदापुरम, खरगोन, भोपाल, बैतूल, मंडला और सीधी में भारी बारिश का अलर्ट है. उत्तरी ओडिशा के तट के पास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है.

पहाड़ों पर कल का मौसम (UK, Himachal Weather)

पहाड़ी राज्यों का अपडेट लें तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार, नैनीताल, ऋषिकेश, पौड़ी, चंपावत और टिहरी में भारी बारिश के साथ 50 किमी प्रति घंटे तक हवाएं चल सकती हैं. हिमाचल के चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर, मंडी, ऊना, हमीरपुर, सोलन और बिलासपुर में आंधी का खतरा है. वहीं जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, मीरपुर, जम्मू, किश्तवाड़, पुंछ, बारामूला, अनंतनाग, रियासी, गांदरबल, उधमपुर, बांदीपोरा, रामबन और शोपियां में 60 किमी प्रति घंटे तक हवाएं चल सकती हैं.