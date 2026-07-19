Kal Ka Mausam 20 July: दिल्ली-UP समेत देशभर में आंधी के साथ होगी भारी बारिश, IMD ने इन इलाकों के जारी किया रेड अलर्ट

IMD Weather Update 20 July: मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 22 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और 75 KM/H तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. जानिए आपके राज्य का मौसम.

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यूपी और मध्य प्रदेश के ऊपर सक्रिय चक्रवाती के कारण मौसम बदलेगा. (Photo from IANS)

20 जुलाई को देश के 22 राज्यों में भारी बारिश, आंधी का अलर्ट जारी है

कई इलाकों में 60 से 75 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं

यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल समेत कई राज्यों में भारी बारिश का खतरा है

IMD ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है

कल का मौसम 20 जुलाई: देश के कई हिस्सों में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. भारतीय मौसम विभाग ने कल के लिए अलर्ट जारी करते हुए 22 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की चेतावनी दी है. IMD के अनुसार, कई इलाकों में 60 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. पूर्वी भारत के राज्यों में बिजली गिरने का खतरा है. वहीं उत्तरी बिहार से बंगाल की खाड़ी तक बने निम्न दबाव और झारखंड, पूर्वी यूपी और मध्य प्रदेश के ऊपर सक्रिय चक्रवाती के कारण मौसम बदलेगा. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल यानी सोमवार (20 जुलाई) को मौसम कैसा रहने वाला है.

दिल्ली में कल का मौसम (Delhi Weather Tomorrow)

राजधानी दिल्ली में 20 जुलाई को तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है. यहां 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान, तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी में तेज हवा के साथ बारिश (UP Kal Ka Mausam)

यूपी में मेरठ, नोएडा, सहारनपुर, आगरा, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, बहराइच, गोंडा समेत कई जिलों में भारी बारिश और 70 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है. लखनऊ में कल तापमान 27 से 29 डिग्री के बीच रहेगा.

बिहार-झारखंड में भी बारिश (Bihar Weather Update)

बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज, वैशाली, बक्सर और कई अन्य जिलों में 20 और 21 जुलाई तक भारी बारिश और 60 से 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है. वहीं झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, साहेबगंज, पलामू और अन्य जिलों में भी भारी बारिश और तेज हवा का अलर्ट है.

राजस्थान-पंजाब का हाल भी जान लें (Rajasthan Mausam)

पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा, पठानकोट, गुरदासपुर और अन्य जिलों में भी भारी बारिश और तेज हवा का पूर्वानुमान है. राजस्थान के जयपुर, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, जैसलमेर, अलवर, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है.

MP-छत्तीसगढ़ में हो सकती है बारिश (MP Weather Update)

वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल, दतिया, विदिशा, दमोह, मंदसौर, बालाघाट, मंडला, सिवनी, खंडवा और खरगोन में 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट है. छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, महासमुंद, रायगढ़, धमतरी और जांजगीर-चांपा में भी तेज बारिश है.

बंगाल और ओडिशा में मानसून (India Monsoon Update)

पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, मालदा, मुर्शिदाबाद और हुगली में भी तेज बारिश का अलर्ट है. ओडिशा के भुवनेश्वर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, केंदुझार, संबलपुर, बलांगीर और नुआपाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी है. इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में भी बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है.

पहाड़ी राज्यों में कल कैसा रहेगा मौसम (UK Weather)

पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड के नैनीताल, हरिद्वार, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल में 20 से 22 जुलाई तक भारी बारिश और 75 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चलने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला, मंडी, कांगड़ा, चंबा, ऊना, बिलासपुर और किन्नौर में भी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट है. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, उधमपुर और किश्तवाड़ सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.