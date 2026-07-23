Kal Ka Mausam 24 July: दिल्ली से गुजरात तक बदलेगा मौसम, यूपी-बिहार में भी बारिश, जानें आपके शहर का हाल

कल का मौसम 24 जुलाई: भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में कल मौसम में बड़े बदलाव की चेतावनी दी है. दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की संभावना जताई है. इस दौरान, कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल यानी शुक्रवार (24 जुलाई) को मौसम कैसा रहने वाला है.
दिल्ली-NCR इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहावना रह सकता है. आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. राजधानी में कल अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
उत्तर प्रदेश के मेरठ, कानपुर, आगरा, मथुरा, गोरखपुर, झांसी, ललितपुर, बाराबंकी, सीतापुर और बदायूं समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है. कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.
वहीं बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बेगूसराय, भागलपुर और कई अन्य जिलों में भी भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी है. झारखंड में भी कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश के साथ गरज-चमक का अनुमान जताया गया है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
गुजरात में लगातार बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. नवसारी के जूज और केलिया बांध ओवरफ्लो हैं, जिससे पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है. वहीं, तमिलनाडु में तटीय इलाकों में बने लो-प्रेशर सिस्टम के कारण पश्चिमी घाट से जुड़े जिलों में 28 जुलाई तक मध्यम बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है.
वहीं राजस्थान में अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभागों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मानसून सक्रिय रहेगा और कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. इन राज्यों में निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने की आशंका है.
पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और सड़कें बाधित होने का खतरा है. अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग, अंजाव, तिरप, लोंगडिंग समेत कई जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी है.
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