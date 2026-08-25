Kal Ka Mausam 26 August: अगले 3 दिन 3 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, दिल्ली-NCR में बुधवार के मौसम का अपडेट

मौसम विभाग ने बताया कि झारखंड और पड़ोसी राज्यों के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे यहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

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दिल्ली में बारिश के दौरान दफ्तर जाते लोग @IANS

झारखंड समेत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट

दिल्ली-NCR में चलेंगी हवाएं, कहीं-कहीं हल्की बारिश

पहाड़ी इलाकों में आंधी-तूफान की आशंका

पूर्वोतर में भी जमकर बारिश, प्रायद्वीपीय भारत का क्या!

Rain Alert for August 26, 2026: उत्तर पश्चिम भारत को छोड़कर देश के लगभग ज्यादातर हिस्से में सोमवार से ही भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार के मौसम को लेकर जो अपडेट दिया है उसमें झारखंड के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र एक्टिव बताया है. उसके मुताबिक लो प्रेशर एरिया के चलते बुधवार को झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. IMD ने मंगलवार को जारी बुलेटेन में बताया है कि अगले 3 दिनों तक बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.

दिल्ली में बुधवार को हल्की बारिश

दिल्ली-NCR के अगले दो दिन के मौसम को लेकर IMD ने अनुमान जताया है कि यहां आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर छिटपुट से हल्की बारिश का अनुमान है. राजधानी में अधिकतम तापमान 32°C से 34°C और न्यूनतम तापमान 25°C से 27°C के बीच रहने की संभावना है. यहां बुधवार को दक्षिण-पूर्वी दिशा से हवाएं चलने का अनुमान है. इस दौरान सुबह के समय हवाओं की गति 15km/h तक हो सकती है, जबकि दोपहर के समय हवाओं की यह गति कम होकर 12km/h और शाम और रात के समय एक बार फिर बढ़कर 15km/h के करीब तक हो जाएगी.

झारखंड समेत 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि अगले एक हफ्ते तक प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की गतिविधियां कम रहने की संभावना है. बताया गया है कि कल (सोमवार को) गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे झारखंड और उत्तरी ओडिशा के इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र आज (मंगलवार) यानी 25 अगस्त 2026 को सुबह 08:30 बजे तक झारखंड और उसके आस-पास के इलाकों में मौजूद था. इस सिस्टम के अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड से होते हुए लगभग पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है. झारखंड के ऊपर बने इस कम दबाव क्षेत्र के चलते अगले एक सप्ताह (25 से 31 अगस्त) तक उत्तराखंड में बहुत ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश की आशंका है. अगले 3 दिन 25 से 27 अगस्त तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक बारिश की संभावना है.

पहाड़ी इलाकों में आंधी-तूफान

अगले सप्ताह हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मज्जफराबाद में कहीं-कहीं से लेकर कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है. उत्तर-पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में भी ऐसी ही संभावना है. इन इलाकों में कहीं-कहीं पर आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका है.

पूर्वी भारत का हाल

बुधवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 दिन तक कहीं-कहीं पर काफी ज्यादा इलाकों में व्यापक बारिश की आशंका है. पूर्वी भारत की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है. बिहार और ओडिशा में भी कमोबेश यही स्थिति रहेगी.

पूर्वोतर में असम से त्रिपुरा

पूर्वोत्तर भारत में अगले दो दिन के मौसम की बात करें तो असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बहुत ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश के आसार हैं. अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं-कहीं पर बारिश की संभावना बनी हुई है.

पश्चिम भारत में कहीं-कहीं बारिश

IMD ने पश्चिमी भारत को लेकर अगले एक सप्ताह का अनुमान जताते हुए बताया है कि यहां कोंकण और गोवा समेत मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश के आसार हैं. गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं बारिश की आशंका है. तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और तेलंगाना,केरल और माहे और लक्षद्वीप कहीं-कहीं पर बारिश होने की संभावना है.