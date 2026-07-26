Kal Ka Mausam 27 July: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने बताया दिल्ली-यूपी में कैसा रहेगा मौसम

IMD Weather Update 27 July: सोमवार को दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी का अलर्ट है. जानें आपके राज्य का मौसम पूर्वानुमान.

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उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत के कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी का अलर्ट है. (Photo from IANS)

मौसम विभाग ने सोमवार के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है

कई इलाकों में 70 से 80 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं

दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्य अलर्ट पर हैं

पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है

कल का मौसम: देशभर में सक्रिय मानसून कई राज्यों में आफत बन गया है. इस बीच, भारतीय मौसम विभाग ने कल के लिए उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत के कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है. IMD के अनुसार, अगले 14 घंटे कई इलाकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. कई जगहों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. वहीं, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और नदियों के जलस्तर बढ़ने का खतरा है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल यानी सोमवार (27 जुलाई) को मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली-यूपी में कल का मौसम (Delhi Weather Tomorrow)

राजधानी दिल्ली में कल दिनभर बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में तेज बारिश के साथ 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. यूपी के मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है.

बिहार और झारखंड में झमाझम बारिश (Bihar Weather Update)

बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और भागलपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है. झारखंड के रांची, बोकारो, दुमका, गिरिडीह, जमशेदपुर, रामगढ़ और आसपास के जिलों में भारी बारिश और 55 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी अलर्ट पर (Mumbai Weather)

महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, रत्नागिरी और गढ़चिरौली में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, रीवा, देवास, बेतूल, खंडवा, विदिशा और सिंगरौली समेत कई जिलों में भी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है.

राजस्थान-पंजाब के लिए भी चेतावनी (Rajasthan Weather Update)

वहीं राजस्थान के जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, सीकर और भरतपुर सहित कई जिलों में 70 से 80 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है. पंजाब के जालंधर, लुधियाना, पटियाला, मोहाली, पठानकोट और होशियारपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश और 60 से 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

पहाड़ों पर कल मौसम कैसा रहेगा? (UK Weather Tomorrow)

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, हरिद्वार और देहरादून सहित कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा, सोलन और किन्नौर जैसे पहाड़ी जिलों में भारी बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा बना हुआ है. जम्मू-कश्मीर के जम्मू, कठुआ, राजौरी, रामबन, बारामूला, पुलवामा और कुपवाड़ा में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है.