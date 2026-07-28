Kal Ka Mausam 29 July: यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में इंद्रदेव होंगे मेहरबान! झमाझम बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल

IMD Weather Update 29 July: मौसम विभाग ने 29 जुलाई के लिए यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 16 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. जानिए आपके राज्य में मौसम कैसा रहेगा.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/imd-kal-ka-mausam-29-july-heavy-rain-delhi-up-bihar-mumbai-assam-flood-monsoon-8486570/ Copy

दिल्ली में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है. (Photo from IANS)

29 जुलाई को यूपी, बिहार समेत 16 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है

कई इलाकों में 70 से 75 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं

कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और भूस्खलन का भी खतरा है

अगले 4-5 दिनों तक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में बहुत बारिश के आसार हैं

कल का मौसम: देशभर में सक्रिय मानसून के बीच मौसम विभाग ने बुधवार के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है. पूर्वानुमान के अनुसार यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी की संभावना है. कई इलाकों में 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में बहुत बारिश होने की संभावना जताई है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल यानी बुधवार (29 जुलाई) को मौसम कैसा रहने वाला है.

दिल्ली में कल भारी बारिश का अलर्ट (Delhi Weather Tomorrow)

दिल्ली में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है, यहां 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं, हरियाणा में भी कई इलाकों में बारिश और तेज हवा का असर देखने को मिल सकता है. इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

यूपी में भी खूब बरसेंगे बादल (UP Kal Ka Mausam)

यूपी में नोएडा, मेरठ, मथुरा, आगरा, कानपुर, कुशीनगर, मैनपुरी, बिजनौर, मोरादाबाद, बरेली, देवरिया, सोनभद्र, अलीगढ़, मिर्जापुर, गाजीपुर, वाराणसी, भदोही, अयोध्या, प्रयागराज और औरैया सहित कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है.

बिहार में बारिश और तूफान (Bihar Weather Update)

बिहार के पटना, गया, सिवान, भोजपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज और कटिहार में बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है.

झारखंड में कल कहां-कहां बारिश (Jharkhand Rain Alert)

वहीं झारखंड के रांची, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम समेत कई जिलों में भारी बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

राजस्थान-पंजाब में भी बारिश (Rajasthan Weather Update)

राजस्थान के जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, उदयपुर, नागौर, टोंक, जैसलमेर और फलोदी में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना है. वही पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, बठिंडा, बरनाला, कपूरथला और संगरूर में येलो अलर्ट है.

महाराष्ट्र में भी भारी बारिश (Mumbai Weather)

मध्य प्रदेश के भोपाल, सतना, विदिशा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, देवास, दमोह, दतिया, अनूपपुर, अशोकनगर और बड़वानी में बारिश और तेज हवा का अलर्ट है. पश्चिम बंगाल के कोलकाता, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, बांकुड़ा, हावड़ा, मालदा और अलीपुरद्वार सहित कई जिलों में भी तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है. इसके अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में भी कई स्थानों पर भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है.

उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन का खतरा

पहाड़ी राज्यों में भी मौसम बिगड़ने के संकेत हैं. उत्तराखंड के नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली में बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सोलन और बिलासपुर में 29 से 31 जुलाई तक मध्यम से तेज बारिश है. वहीं जम्मू-कश्मीर के जम्मू, पुंछ, कठुआ, राजौरी, कुपवाड़ा, अनंतनाग, कुलगाम और गांदरबल में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है. लगातार बारिश के चलते इन राज्यों में भूस्खलन और सड़कें बाधित होने का खतरा बना हुआ है.