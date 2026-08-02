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Kal Ka Mausam 3 Aug: दिल्ली से बिहार तक मौसम लेगा करवट, इन राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, जानें IMD अपडेट

IMD Weather Update 3 August: मौसम विभाग ने 22 राज्यों में भारी बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 70 KM/H तक तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. जानें दिल्ली, यूपी, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत आपके राज्य में मौसम कैसा रहेगा.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 2, 2026, 5:31 PM IST
Kal Ka Mausam 3 Aug: दिल्ली से बिहार तक मौसम लेगा करवट, इन राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, जानें IMD अपडेट
दिल्ली में 5 अगस्त तक बादल छाए रहने का अनुमान है. (Photo from IANS)
  • IMD ने देश के 22 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है
  • कई राज्यों में 30 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है
  • दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है
  • वहीं असम-गुजरात में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है

कल का मौसम 3 August: देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. असम और गुजरात में हालात इतने खराब हो गए हैं कि सेना को राहत और बचाव कार्य के लिए उतरना पड़ा है. इस बीच, मौसम विभाग ने सोमवार को देश के 22 राज्यों के लिए भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. कई जगहों पर 30 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. IMD का कहना है कि तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अगले दो दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश जारी रह सकती है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि देशभर में कल यानी 3 अगस्त को मौसम कैसा रहने वाला है.

दिल्ली में कल मौसम कैसा रहेगा (Delhi Weather Tomorrow)

राजधानी दिल्ली में 5 अगस्त तक बादल छाए रहने का अनुमान है. इस दौरान, कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है और 12 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 2 August: दिल्ली से लेकर केरल तक बारिश का कहर, IMD ने जारी किया ताजा मौसम अपडेट

यूपी में 6 अगस्त तक भारी बारिश (UP Kal Ka Mausam)

वहीं यूपी में लखनऊ, अयोध्या, मेरठ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, मुरादाबाद, सोनभद्र समेत कई जिलों में 3 से 6 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है. पूर्वी और पश्चिमी यूपी दोनों हिस्सों में कई जगह तेज बारिश हो सकती है, जबकि 6 से 8 अगस्त के बीच पूर्वी यूपी में सामान्य से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है.

बिहार-झारखंड में भी बारिश (Bihar Weather Update)

बिहार में 3 से 8 अगस्त तक अधिकांश जिलों में बारिश और वज्रपात का खतरा रहेगा. गोपालगंज, सीवान, किशनगंज, सुपौल और पश्चिम चंपारण में 3 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है. झारखंड में भी 3 से 8 अगस्त तक कई जिलों में बारिश जारी रहेगी. कुछ स्थानों पर भारी बारिश और तेज हवा चलने का अनुमान है.

महाराष्ट्र में बारिश का ऑरेंज अलर्ट (Mumbai Weather Tomorrow)

महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों तक कई जिलों में गरज-चमक, बिजली गिरने और भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है. 3 अगस्त को रत्नागिरी, सतारा घाट क्षेत्र, बुलढाणा, अकोला, अमरावती और नागपुर में येलो अलर्ट रहेगा. 4 अगस्त को बुलढाणा, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है.

दक्षिण भारत में लोगों के लिए क्या सलाह (IMD Weather Update)

दक्षिण भारत में बारिश की तीव्रता कुछ कम होगी, लेकिन तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अगले दो दिनों तक भारी बारिश जारी रह सकती है. IMD ने सभी राज्यों के लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, बिजली चमकने के समय खुले मैदान में न जाएं.

हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर में बढ़ेगी बारिश (UK Weather Update)

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, हमीरपुर और अन्य जिलों में 3 से 8 अगस्त तक भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट है. वहीं उत्तराखंड के देहरादून, पिथौरागढ़, हल्द्वानी समेत कई जिलों में पूरे सप्ताह भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. जम्मू-कश्मीर में 3 से 6 अगस्त तक मूसलाधार बारिश के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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